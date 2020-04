Covid-19: adopter un animal, une nouvelle dérogation au confinement

Une petite entorse aux confinement au nom de la "cause animale": à partir de jeudi la SPA et d'autres refuges animaliers pourront accueillir des personnes souhaitant adopter, une décision qui toutefois fait débat, certains redoutant des abandons plus nombreux ensuite.

"Sur proposition de la cellule interministérielle de crise, il a été décidé qu'une tolérance sera accordée concernant les déplacements pour l'adoption d'animaux en refuge", a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur.

Une ouverture saluée par les défenseurs des animaux redoutant un risque de saturation dans certains refuges, faute de pouvoir accueillir les nouveaux maîtres.

"L'ensemble des refuges qui se conformeront aux critères du dispositif mis en place par le gouvernement (prise de rendez-vous et délivrance d'attestation dématérialisées notamment) pourront bénéficier de la dérogation", a précisé dans un tweet Christophe Castaner.

Des "règles strictes" devront être en effet respectées, selon Beauvau: l'animal devra être choisi en amont, un rendez-vous précis sera fixé et le refuge concerné émettra une attestation dématérialisée avec l'horaire du rendez-vous.

Le président de la SPA, s'est dit "très content". "La cause animale fait bien partie des préoccupations essentielles", a indiqué à l'AFP Jacques-Charles Fombonne.

- Bonne nouvelle pour les salariés -

Après bientôt quatre semaines de confinement, "on compte 5.000 animaux dans nos refuges pour une capacité de 6.800. Il nous reste 1.800 places ce qui correspond à 15 jours d'activité", avait-il alerté lundi.

Egalement "ravi", Stéphane Lamart, président de l'association éponyme, ouvrira les portes de ses refuges en Ardèche, en Bretagne et en Normandie.

"Nos animaux sont tous postés sur notre site, on va pouvoir accueillir des candidats à l'adoption. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'on va remettre au travail les salariés en charge des adoptions", se félicite-t-il.

L'association Agir pour la vie animale qui héberge plus de 500 animaux en Seine-Maritime va aussi relancer les adoptions mais de "façon progressive". Les annonces pour ses chiens, chats mais aussi chevaux ou cochons sont en ligne.

"Depuis plusieurs semaines, on reçoit énormément de demandes d'adoptions", souligne Elisa Gorins, porte-parole de l'association.

"Mais c'est la porte ouverte aux dérives car avec le confinement, les gens ont besoin d'une présence animale et le risque c'est que lors du déconfinement, les animaux ne se retrouvent de nouveau abandonnés", s'inquiète-t-elle.

"On va être très rigoureux et sélectif dans le choix des maîtres", affirme-t-elle. "Il faut que leur mode de vie soit compatible avec les besoins de l'animal".

- Adoption en avril, abandon en juillet? -

Le refuge de la "SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest", basé à Mérignac, membre de la "Confédération nationale des refuges de France" (réseau revendiquant 270 refuges indépendants) a indiqué samedi dans un communiqué qu'eux-mêmes n'ouvriront pas le 16 avril.

D'une part, ils ne sont pas saturés: "nous avons environ 85% d'occupation pour 300 places --200 chiens et 100 chats", a indiqué une porte-parole à l'AFP. Le site étant en "sous-effectif", ils entendent aussi éviter tout risque de contamination.

Mais une autre raison tient au risque d'adoption à la va-vite, face aux nombreuses demandes reçues en cette période: ils entendent éviter "adoption en avril comme +source d'occupation+ avant un abandon en juillet lorsque la vie reprendra son cours".

"Ceux qui sont vraiment motivés pour adopter en avril le seront encore en juillet", observe Gaëlle Deffez-Rault, porte-parole du refuge de Mérignac.

Cette position, précise-t-elle, aurait peut-être été différente si le refuge s'était trouvé en état de saturation. "On aurait peut-être réfléchi à faire des adoptions, à un moyen sécurisé de rouvrir", mais en l'état l'équipe "envisage la réouverture progressive du refuge, la reprise des adoptions (…) dès la fin du confinement".