Covid-19: "beaucoup de convergences" entre Macron et le pape sur les réponses à la crise

Emmanuel Macron et le pape François ont échangé mardi sur la crise du coronavirus avec de "beaucoup de convergences" sur les réponses à y apporter, notamment sur la réduction de la dette des pays les plus pauvres, a indiqué l'Elysée.

Durant un appel de 45 mn en espagnol et en français, le pape "a salué les initiatives constructives" prises par la France au niveau international depuis le début de la crise sanitaire, selon la présidence.

"Il y a beaucoup de convergences dans la vision et les réponses" sur "la dette des pays les plus pauvres", "l'aide à l'Afrique", la nécessité d'"une trêve et d'une pause humanitaire dans les conflits" et "le besoin d'une Europe solidaire et unie", a précisé l'Elysée.

Dans son message de Pâques, le 12 avril, le pape François avait proposé "de réduire" voire "d'annuler" la dette des pays pauvres, une demande qui rejoint celle d'Emmanuel Macron d'annuler la dette des pays africains pour leur permettre de mieux lutter contre la crise.

Le pape a également exprimé au président français son "soutien" dans "l'épreuve traversée" par la France, où le coronavirus a fait plus de 20.000 morts, selon l'Elysée.

Cet entretien, sollicité par Paris, était le troisième entre les deux dirigeants après une visite d'Emmanuel Macron au Vatican en juin 2018 et une discussion téléphonique en mai 2019 à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris.

A la suite de cet entretien, Emmanuel Macron a débuté une audioconférence avec les responsables religieux et laïcs en présence du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Celle-ci, la seconde après celle du 23 mars, est destinée à réfléchir sur "la cohésion morale du pays face à la crise" et "les moyens de rebondir", a précisé l'entourage du président.