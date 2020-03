Covid-19: le confinement met en lumière un fossé entre "cols blancs" et "cols bleus"

"Eux sont planqués chez eux en télétravail, nous on va bosser": des syndicats s'inquiètent de la montée d'un "sentiment d'injustice" chez des salariés, entre les cadres d'un côté et les non-cadres de l'autre.

"Il y a une impression d'injustice entre ce qu'on peut appeler les +cols bleus+ et les +cols blancs+, même si ne je n'aime pas beaucoup ce terme, mais aussi les CDD, les CDI", met en garde Cyril Chabanier, le président de la CFTC.

S'appuyant sur des témoignages de salariés depuis le début du confinement la semaine dernière, le dirigeant note un mécontentement de la part de salariés obligés de se rendre au travail - exécutant la plupart du temps des tâches manuelles - vis-à-vis des cadres, employés de bureau, ingénieurs, dirigeants...: "Eux sont planqués chez eux en télétravail, pendant que nous on va bosser", "On a l'impression d'être des sous-salariés. Si on chope le coronavirus, c'est pas grave", a-t-il entendu.

M. Chabanier relève aussi dans l'administration des cas "incompréhensibles", "où on a demandé à tous les CDI de rester chez eux et réclamé que les CDD fassent les permanences sur place".

"Le sentiment d'inégalité - lorsque ce sont toujours les plus petits revenus, les plus précaires, qui écopent - commence à monter dans notre pays et il faut faire attention à ça", prévient-il.

D'autant que le matériel de sécurité n'est pas systématique pour les salariés qui se déplacent. "La vie d'une caissière de supermarché ne vaut pas moins que celle d'un ingénieur informatique en télétravail, la vie d'un facteur, c'est pas moins que (celle d') un journaliste ou d'un autre travailleur en télétravail", a relevé vendredi Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.

- "Sur le front" -

Eric Beynel, de Solidaires, fait part aussi d'une "impression d'injustice". "Les chauffeurs routiers, les livreurs, les postiers, les personnes dans le commerce, l'intendance... beaucoup de salariés sont sur le front, souvent des femmes, des ouvriers, des salariés en précarité, des classes populaires, contrairement aux cadres, qui se sont mis à l'abri, quand ils n'ont pas quitté les villes pour des maisons de vacances ou d'autres lieux", avance-t-il. Ajoutant: "Il y a une colère qui commence à poindre".

Le sentiment d'injustice apparaît encore plus criant quand il est demandé aux salariés d'accomplir une tâche qui leur semble non indispensable en cette période de crise sanitaire, alors que les médecins multiplient les appels à rester chez soi.

Jean-Marie Pernot, chercheur de l'Institut de recherches économiques et sociales, lui non plus n'est pas "très à l'aise" avec la segmentation "cols bleus"/"cols blancs", qui appartient plutôt à l'époque industrielle, rappelle-t-il. Mais il note que ces tensions décrites par les syndicats "ne viennent pas du néant et s'inscrivent dans des rapports au quotidien dans l'entreprise en France, où il y a une hiérarchie très présente et où les objectifs sont souvent donnés par les cadres".

"La structure sociale avec ses inégalités structurelles se donne à voir à un moment de crise comme celui là", relève le chercheur.

Comment poursuivre l'activité sans mettre en danger les salariés pour qui le télétravail est impossible? Fournir les équipements sanitaires, revoir en profondeur les processus de production, dont les distances entre deux postes par exemple, proposent les syndicats.

"Un certain nombre de cols bleus, notamment dans l'industrie, ne devraient pas aller travailler", estime Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Lui réclame de "vraies mesures de confinement" et une définition précise des "activités urgentes et indispensables", où entreraient le personnel soignant, le service public, les transports de voyageurs, de marchandises, l'agroalimentaire ou le commerce alimentaire.

Cyril Chabanier suggère la mise en place d'une "veille managériale": "par exemple que des cadres en télétravail viennent à tour de rôle travailler un jour par semaine ou tous les 15 jours, afin de ne pas parler au personnel uniquement par téléphone ou à travers l'ordinateur".