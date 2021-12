Covid-19 : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Record de contaminations mondiales cette semaine -

Le monde a atteint de nouveaux records de cas de Covid-19 sur la semaine écoulée, plus de 935.000 enregistrés chaque jour en moyenne du 22 au 28 décembre (plus de 6,5 millions de cas cumulés sur la semaine), selon un comptage de l'AFP réalisé à partir de bilans officiels.

Ces chiffres, les plus élevés depuis le début de la pandémie, se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste non détectée malgré l'intensification du dépistage dans de nombreux pays. En outre, les politiques de tests diffèrent d'un pays à l'autre.

- Le risque lié à Omicron "très élevé" (OMS) -

Le risque créé par le variant très contagieux du coronavirus Omicron dans le monde reste "très élevé", a prévenu mercredi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire.

"Des preuves fiables montrent que le variant Omicron possède un avantage de croissance par rapport au variant Delta avec un rythme de doublement de deux à trois jours", note l'OMS.

La croissance rapide des cas dans un certain nombre de pays "est probablement liée à une combinaison entre la perte de l'immunité et l'augmentation intrinsèque de la transmissibilité d'Omicron, selon l'OMS.

- GB : jusqu'à 90% des malades en soins intensifs n'ont pas eu de dose de rappel -

Jusqu'à 90% des malades du Covid-19 admis en soins intensifs au Royaume-Uni n'ont pas reçu de dose de rappel vaccinal, a souligné mercredi le Premier ministre britannique Boris Johnson, excluant à nouveau tout durcissement des restrictions avant le Nouvel an.

- France: discothèques fermées trois semaines de plus -

Les discothèques françaises, fermées le 10 décembre pour un mois, garderont portes closes trois semaines supplémentaires en janvier, a annoncé le gouvernement, promettant de nouvelles aides pour les patrons de boîtes de nuit.

La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a par ailleurs confirmé que les examens universitaires prévus pour janvier seraient "maintenus en présentiel" malgré le fort taux d'incidence de la pandémie chez les jeunes.

- Chine : des suspects contraint de défiler -

Quatre suspects accusés d'avoir mis en péril les règles contre le Covid ont été contraints de défiler dans une ville du sud de la Chine, ont rapporté les médias, dont certains fustigeaient une approche disproportionnée.

Chaque suspect, menotté dans le dos et en combinaison intégrale, était escorté par deux policiers et portait une pancarte avec son nom et sa photo, selon des images de l'événement, réminiscence des humiliations publiques de la "Révolution culturelle".

- Djokovic forfait à l'ATP Cup à Sydney -

Le N.1 mondial du tennis Novak Djokovic, qui refuse de dire s'il a été ou non vacciné contre le Covid-19, ne disputera pas l'ATP Cup du 1er au 9 janvier à Sydney, ont annoncé les organisateurs, renforçant l'incertitude sur sa participation à l'Open d'Australie.

- Foot: l'entraîneur d'Arsenal positif -

L'entraîneur espagnol d'Arsenal Mikel Arteta a été testé positif et manquera le match de Championnat d'Angleterre des Gunners contre Manchester City samedi à l'Emirates Stadium, a annoncé le club.

- Plus de 5,4 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.413.630 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi à 11H00 GMT.

En valeur absolue, les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 820.929 morts, suivis par le Brésil (618.705), l'Inde (480.592) et la Russie (307.022).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.