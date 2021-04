Covid-19 - Les Français fatigués d'attendre

Quand les terrasses rouvriront-elles? La vaccination va-t-elle être élargie? Pourra-t-on bientôt retourner au musée? Essorés par plus d'un an de pandémie de Covid-19, les Français sont suspendus aux annonces imminentes d'Emmanuel Macron.

Pas d'allocution télévisée cette fois-ci, comme cela a été le cas à plusieurs reprises depuis le début de la crise, mais un entretien accordé aux journaux régionaux. Selon plusieurs d'entre eux, il sera mis en ligne sur leur site internet jeudi à 21h00.

M. Macron y présentera "les perspectives" de "sortie progressive" des restrictions anti-Covid, selon les termes du Premier ministre Jean Castex mercredi.

M. Macron, qui s'est entretenu mardi avec une dizaine de maires, avait évoqué un plan en plusieurs phases pour rouvrir les terrasses, les lieux culturels, les salles de sports et les restaurants entre la mi-mai et la fin juin.

On sait déjà depuis la semaine dernière que les restrictions de déplacement à 10 km du domicile seront levées lundi 3 mai. Le même jour, collégiens et lycéens retrouveront les salles de classe, une semaine après les élèves de maternelle et primaire. Et à terme, un assouplissement du couvre-feu de 19h00 est envisagé.

Mais les spécialistes l'affirment: aller trop vite serait une erreur.

Il ne faut "pas penser qu'on peut lever toutes les mesures de restrictions d'un coup, en comptant uniquement sur les vaccins et la météo" pour limiter la circulation du virus, a averti jeudi dans le Figaro Simon Cauchemez, membre du Conseil scientifique qui conseille le gouvernement.

- "Père Noël" -

"Leurs effets ne seront pas suffisants pour que, dès le 15 mai, on puisse tout relâcher", a prévenu cet expert des modélisations à l'Institut Pasteur, selon qui la plus grande transmissibilité du variant anglais rend la situation précaire.

Déconfiner largement ne serait "absolument pas raisonnable", a également estimé l'épidémiologiste Catherine Hill mercredi soir sur BFMTV.

"On a plus de gens qui arrivent en réanimation qu'au pic de novembre, la situation est vraiment très mauvaise. Et c'est le moment où on parle de lever le pied", a-t-elle souligné.

Selon les chiffres de mercredi soir, 5.879 malades du Covid sont hospitalisés dans les services de réanimation. C'est moins qu'au pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7.000) mais plus qu'à celui de la deuxième à l'automne (4.900).

Le Covid a encore fait 324 morts dans les dernières 24 heures, pour un total de 103.947 décès depuis le début de l'épidémie il y a un an.

En revanche, une baisse des hospitalisations semble s'être amorcée sous l'effet des trois dernières semaines de restrictions. Le nombre de malades du Covid hospitalisés est repassé mercredi sous la barre des 30.000, pour la première fois depuis début avril (29.911).

Et le nombre quotidien de cas positifs (27.000 en moyenne sur ces sept derniers jours) est inférieur à ce qu'il était il y a un mois (environ 40.000), même s'il reste très élevé.

"Qu'est-ce qui va se passer? On va lever le pied, et ça ne va pas continuer à descendre, ou alors vous croyez au Père Noël; ça va remonter", a toutefois nuancé Catherine Hill.

- "Effet d'entraînement" -

Pour autant, un scénario plus optimiste n'est pas inenvisageable.

"Si l'on étale progressivement la levée des restrictions sanitaires jusqu'à début juillet, avec un rythme plus soutenu sur la vaccination, on se retrouve au début des grandes vacances dans une situation épidémique plus tenable", explique Simon Cauchemez.

"Comme à ce moment il y aura davantage de personnes vaccinées, le risque de rebond (épidémique) sera moins important", poursuit-il.

Plus que jamais, le rythme de la vaccination est donc un enjeu crucial.

Ces derniers jours, de nombreuses voix pressent le gouvernement d'anticiper l'ouverture des injections aux 50-55 ans sans conditions de comorbidité, fixée pour l'instant au 15 mai.

"J'attends un élargissement de la vaccination", a ainsi assuré jeudi sur RTL Valérie Pécresse, présidente (ex-LR) de la région Ile-de-France. Il faut "élargir les publics, les tranches d'âge, pour créer un effet d'entraînement".

C'est "prématuré" à ce stade, avait déjà répondu M. Castex mercredi.

Pour l'heure, 14,9 millions de personnes ont reçu au moins une injection, dont plus de 6 millions ont été complètement vaccinées avec leurs deux doses (soit 9% de la population totale et 11,5 % de la population majeure).