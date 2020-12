Covid-19: nouvelle pluie de restrictions en Europe à l'approche de Noël

Londres referme ses pubs, l'Allemagne ses magasins et le Danemark ses écoles: de nouvelles batteries de restrictions s'abattent mercredi sur plusieurs pays européens pour juguler un niveau de contaminations au Covid-19 jugé préoccupant à l'approche des fêtes de Noël.

Dans le même temps, l'Europe presse le pas sur les vaccins: l'Agence européenne des médicaments (AEM) se penchera dès le 21 décembre, soit 8 jours plus tôt que prévu, sur le sort de celui de l'alliance Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à un possible début des campagnes de vaccinations dans l'Union européenne avant la fin de l'année.

"Chaque jour compte", a souligné mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, alors que les vaccinations ont déjà commencé au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et démarrent mercredi au Brésil.

Confrontée à une deuxième vague épidémique beaucoup moins maîtrisée qu'au printemps, l'Allemagne impose mercredi la fermeture des commerces jugés "non-essentiels" jusqu'au 10 janvier. L'annonce a provoqué un choc dans un pays où les commerces n'avaient pas été fermés depuis la première vague de la pandémie au printemps.

"La période la plus importante de l'année va tourner au fiasco", a apostrophé le président de la fédération des commerçants (HDE), Stephan Genth. A Berlin, les habitants se sont précipités pour faire la queue devant les magasins du centre-ville pour faire leurs achats de Noël avant la fermeture.

- "Clou sur le cercueil" -

Au Royaume-Uni, les pubs, restaurants et hôtels de Londres sont contraints mercredi de fermer pour la troisième fois depuis le début de la pandémie. Un "nouveau clou" sur le cercueil des pubs, s'est lamentée Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association.

Au Danemark, les mesures de semi-confinement en vigueur dans les deux tiers des communes (fermeture des collèges et lycées, bars, restaurants, centres sportifs et lieux culturels), dont les plus grandes agglomérations, s’étendent mercredi à l'ensemble du pays. Les autorités ont enregistré mardi un nombre de cas record en 24H dans le royaume de 5,8 millions d'habitants, qui dépasse désormais les 116.000 cas.

Aux Pays-Bas, un confinement de cinq semaines est entré en vigueur mardi jusqu'au 19 janvier. La France, où le rythme des contaminations rechigne à baisser, a de son côté instauré un couvre-feu qui s'applique désormais de 20H00 à 06H00 toutes les nuits, Nouvel an compris, à la seule exception du réveillon de Noël. Les bars, restaurants, théâtres, salles de spectacle, cinémas, musées restent fermés depuis fin octobre.

- Vacances de Noël prolongées -

Au Canada, le Québec, la province la plus touchée par l'épidémie, a annoncé la fermeture des commerces non-essentiels du 25 décembre au 11 janvier, le télétravail obligatoire dès jeudi et une semaine de vacances de Noël supplémentaire pour les élèves des écoles primaires.

La pandémie a fait au moins 1,62 millions de morts dans le monde, avec près de 73 millions de cas diagnostiqués, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11H00 GMT à partir de sources officielles.

Derrière les Etats-Unis, pays le plus endeuillé par le Covid-19 avec 303.292 morts, arrive le Brésil avec 182.799 morts. Le ministère brésilien de la Santé, qui démarre mercredi une campagne nationale d'immunisation, s'est fixé pour objectif de vacciner en 16 mois 70% de la population du pays, soit quelque 150 millions de personnes.

Aux Etats-Unis, l'agence américaine du médicament (FDA) a annoncé mardi qu'elle autorisait la commercialisation du premier test Covid-19 à domicile et sans ordonnance, qui pourra indiquer la présence du virus en vingt minutes.

C'est une "étape majeure" dans la lutte contre le Covid-19, a salué le chef de la FDA, Stephen Hahn.

Le pays, qui a battu mardi un nouveau record de cas recensés en 24 heures (248.770) a lancé lundi sa campagne de vaccination. Le président élu Joe Biden, 78 ans, s'est dit prêt à se faire vacciner "en public" dès qu'il le pourra.

burx-roc/cn