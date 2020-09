Coronavirus - BILAN MONDIAL: la Chine confine une ville de 200.000 habitants pour 3 cas positifs de Covid-19

(c) DR

De la France au Canada en passant par le Royaume-Uni, les tours de vis sanitaires se multiplient dans le monde face à la progression galopante de la pandémie de Covid-19, les gouvernements cherchant à tout prix à éviter un reconfinement aux conséquences économiques désastreuses.

Dimanche, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait enregistré un nombre quotidien record de près de 308.000 nouveaux cas à travers la planète. "Nous sommes loin d'êtres tirés d'affaire", a reconnu lundi le patron de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Ce qu'on est en train de voir dans les chiffres ces jours-ci devrait inquiéter tout le monde", s'est alarmé lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau, dont le pays a recensé ce weekend plus de 1.300 nouveaux cas, un niveau inédit depuis le début de l'été. "La dernière chose que nous voulons revivre cet automne, c'est un confinement comme au printemps", a averti M. Trudeau en rappelant l'importance de suivre les consignes de santé publique. Si un reconfinement généralisé, tel que celui décrété en Israël pour au moins trois semaines, n'est pas encore à l'ordre du jour dans la plupart des pays, certains responsables n'hésitent plus à en brandir la menace. "Je tiens à être parfaitement clair: toutes les options sont sur la table", a ainsi affirmé Doug Ford le Premier ministre de l'Ontario, la province la plus peuplée du Canada.

FRANCE: retour des restrictions dans de nombreuses grandes villes

La situation est également préoccupante en France, où plus de 6.000 nouvelles infections ont encore été recensées lundi, après un pic de 10.561 cas samedi. Interdiction des fêtes d'étudiants, des sorties scolaires ou des rassemblements de plus de dix personnes: de nouvelles batteries de mesures restrictives ont été annoncées lundi dans plusieurs grandes villes, notamment à Marseille et Bordeaux (sud).

ANGLETERRE: bulle de 6

Birmingham, deuxième ville la plus peuplée du Royaume-Uni, interdit à partir de mardi toutes les rencontres entre familles ou amis. Dans toute l'Angleterre, il est déjà interdit depuis lundi de se se réunir à plus de six personnes issues de foyers différents.

PÉROU: ça s'améliore

A l'inverse, la situation semble s'améliorer au Pérou, un des pays d'Amérique latine les plus durement frappés par la pandémie qui y a fait près de 31.000 morts. Un total de 102 nouveaux décès y ont été recensés lundi, le chiffre le plus bas depuis le 24 mai.

CHINE: une ville de 210.000 habitants confinée après trois cas de Covid-19



La Chine a depuis plusieurs mois endigué l'épidémie sur son sol. Seuls quelques nouveaux malades sont recensés chaque jour, la quasi-totalité étant des Chinois revenus de l'étranger et placés en quarantaine dès leur arrivée. Peuplée de 210.000 personnes, la commune confinée est celle de Ruili, située dans la province du Yunnan (sud-ouest) à la frontière avec la Birmanie. Il s'agit d'un important point de passage entre les deux pays.

Tous les habitants doivent désormais rester chez eux et subiront un test de dépistage, a indiqué mardi la mairie. Elle a précisé qu'aucune entrée ou sortie de la ville n'est désormais autorisée. Par ailleurs, l'ensemble des commerces de la commune sont fermés, à l'exception des supermarchés, des pharmacies et des marchés d'alimentation. Les malades du Covid-19 sont arrivés en provenance de Birmanie, a indiqué la mairie, qui a promis de "sévir" contre les personnes traversant la frontière illégalement. La Chine reste toujours fermé aux étrangers, sauf à de rares exceptions près.