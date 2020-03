Covid19stop, plateforme collective pour cartographier l'évolution de la pandémie

(Belga) Un collectif d'experts médicaux, de scientifiques et de spécialistes en big data lance "covid19stop", une plateforme collaborative et anonyme pour permettre à tous de participer à la lutte contre la pandémie covid-19. En répondant quotidiennement à des questions, basiques, relatives à leur état de santé, les citoyens permettront la cartographie en temps réel de l'évolution du nouveau coronavirus en Belgique et l'évaluation rapide de l'impact des mesures mesures prises pour endiguer sa propagation.

"Nous souhaitons compléter les données existantes, qui sont précises et claires, et portent sur des cas testés - ce qui est aussi leur limite", précise Geoffroy Bauer, l'un des initiateurs. "Notre approche est basée sur des données déclaratives, donc moins précises, mais elles vont permettre de voir l'évolution du grand nombre de cas de symptômes légers qui ne sont pas testés, et de détecter plus tôt dans le temps les tendances, aux niveaux national et local." Les données communiquées chaque jour par Sciensano et le centre de crise ne reprennent en effet que les cas les plus graves puisqu'ils sont les seuls à être testés. Ils représentent dès lors, comme précisé à chaque communication, une portion limitée de la population, "puisque de nombreux citoyens peuvent présenter des symptômes plus légers, ce qui les exclut des statistiques". Des données plus larges, comme celles que peut recueillir covid19stop, permettront aux intervenants sur le terrain et décideurs politiques d'évaluer rapidement l'impact des mesures prises et éventuellement de les adapter. "Et à chacun d'entre nous de mieux mesurer l'ampleur de la pandémie, et l'importance de respecter les mesures de confinement", estime le collectif. Concrètement, sur le site www.covid19stop.org, le citoyen peut répondre quotidiennement à quelques questions basiques: s'il a des symptômes, si une des personnes vivant sous son toit a des symptômes... et renseigner son code postal de résidence. (Belga)