Création de deux prix pour récompenser les solutions alimentaires durables

Révolutionner le système alimentaire pour préserver la planète: une fondation suédoise a annoncé jeudi le lancement de deux prix dotés d'un million de dollars pour récompenser les solutions alimentaires durables.

Deux prix seront décernés chaque année, l'un pour "une solution existante et modulable pour une alimentation durable", le second pour "des initiatives innovantes qui pourraient transformer le secteur alimentaire mondial", a détaillé la Fondation Curt Bergfors, à l'origine de l'initiative. Les premiers prix seront décernés dans le courant de l'année. "Nous avons besoin d'une révolution dans notre système alimentaire, sinon nous risquons de déstabiliser notre planète. Le nouveau 'Food Planet Prize' est conçu pour contribuer à cet objectif", a déclaré dans un communiqué Johan Rockström, climatologue suédois et directeur de l'Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique (PIK), qui coprésidera le jury. La population mondiale, qui compte actuellement 7,8 milliards d'habitants, devrait atteindre les 10 milliards d'ici 2050. Nourrir autant de personnes de façon "durable" implique une transformation de la production agricole (agro-écologie, meilleure gestion de l'eau) mais aussi des habitudes de consommation (régime alimentaire, gaspillage), souligne les experts. "Il est possible de nourrir 10 milliards de personnes avec une alimentation saine, tout en maintenant une biosphère prospère. Nous voulons que le 'Food Planet Prize' reconnaisse les solutions les plus importantes pouvant être rapidement mises en oeuvre", a expliqué Line Gordon, directrice du Stockholm Resilience Centre et coprésidente du jury, citée dans un communiqué conjoint.