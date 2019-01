Crisnée veut installer une éolienne pour devenir productrice de son électricité

(Belga) La commune de Crisnée, en province de Liège, lance un projet-pilote pour produire sa propre électricité, a-t-on appris lundi. Il s'agirait alors d'une première en Belgique. La volonté est de créer une communauté énergétique en impliquant les citoyens et en mettant en œuvre le principe d'autoconsommation.

L'idée est venue à Philippe Goffin, bourgmestre de la commune liégeoise, à l'écoute d'un débat entre Damien Ernst, professeur à l'Université de Liège, et Jean-Luc Crucke, ministre wallon de l'Énergie et du Climat. "Ils parlaient d'une réflexion en cours au niveau du parlement wallon concernant les communautés énergétiques. Je les ai donc rapidement contactés pour rendre cela possible", explique le maïeur. Pour produire sa propre électricité, la commune va installer une éolienne. Crisnée possède déjà de nombreux panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics comme la piscine, la maison communale et le centre culturel, mais cette énergie ne peut profiter qu'aux bâtiments en question. Avec l'éolienne, la commune serait apte à produire autant d'énergie que ce qu'elle consomme. Trois sites d'installation sont étudiés par les autorités. Pour Philippe Goffin et Damien Ernst, impliqué dans ce projet, l'objectif est clair: il faut passer de la parole aux actes et impliquer le citoyen. "La commune n'a pas pour vocation de faire du bénéfice", souligne le bourgmestre. "L'électricité sera à prix coûtant, à la disposition des personnes qui vont souscrire à cette communauté. L'économie sur la facture sera de l'ordre de 25 à 30%." Le bourgmestre de Crisnée estime que l'installation effective de l'éolienne pourrait avoir lieu dans deux ans. Il prévoit également un délai d'attente concernant les autorisations juridiques. Un décret au parlement wallon sera voté au mois de mars, indique-t-il. (Belga)