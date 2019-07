Cruelty Free Europe, nouveau venu dans la lutte contre l'expérimentation animale

(Belga) Cruelty Free Europe, un nouveau collectif rassemblant plusieurs associations de défense des animaux, a offciellement vu le jour, annonce mercredi Gaia qui représente le nouveau groupement en Belgique. "Nous voulons faire de l'Union européenne un leader dans le domaine de la recherche exempte de souffrance animale. Nous collaborerons pour ce faire avec le Parlement européen, la Commission, les scientifiques et l'industrie", explique Ann De Greef, la directrice de Gaia.

Cruelty Free Europe plaide aussi pour la fin des expériences douloureuses menées sur les primates, les chiens et les chats. Il est interdit en Europe depuis 2009 d'encore utiliser des animaux dans la production de cosmétique et le nouveau collectif veut que cette interdiction soit effectivement appliquée. Le collectif souhaite également que le financement européen soit revu afin de favoriser le développement et la validation de méthodes de tests alternatives capables de remplacer sur le long terme l'expérimentation sur les animaux. Gaia entend aussi grâce à ce nouveau groupement défendre de manière plus efficace les animaux victimes d'expérIences douloureuses et mortelles en Europe. "La législation européenne en matière d'expérimentation animale est actuellement taillée sur mesure pour les lobbies de la recherche", explique Ann De Greef. "Il est donc essentiel que les associations qui oeuvrent pour mettre fin à l'expérimentation animale s'organisent au niveau européen. Les régulateurs européens accordent trop de liberté aux chercheurs et doivent agir de manière plus directive et coercitive pour réduire systématiquement l'utilisation des animaux à des fins expérimentales", poursuit la directrice de Gaia. Sept organisations européennes de défense des animaux ont rejoint pour le moment le nouveau collectif parmi lesquelles l'association française One voice ainsi que l'organisation Cruelty Free International (Grande-Bretagne). Plus de 10,5 millions d'animaux sont utilisés chaque année dans le cadre d'expériences dans les laboratoires européens, selon Gaia. En Belgique, le nombre total d'animaux utilisés dans les expériences, y compris les animaux réutilisés, étaient de 543.074 en 2017. (Belga)