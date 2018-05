Cultiver des légumes dans l’espace, bientôt une réalité? La NASA y travaille avec des étudiants américains

Le défi de demain pour l'exploration spatiale est de faire pousser des plantes dans l'espace afin de permettre des missions plus longues sur d'autres planètes. Des écoles américaines aident la NASA à développer ces recherches. Découverte dans le RTLINFO 13h.

Les étudiants travaillent pour le compte de la Nasa, en cultivant des légumes. "Nous n’utilisons pas d’équipements de jardinage classique, confie Rhys Campo, étudiante. Nous avons des installations qui sont beaucoup plus high-tech, donc c’est beaucoup plus facile à contrôler. Mais il faut avoir les bons outils." "Ce que nous faisons ici avec notre école va être utilisé pour de futures expériences mais aussi certaines déjà en cours, explique Aiden Wells, étudiante. Je suis une grande fan de l’espace et de la NASA."

L’idée est de cultiver des plantes dans les mêmes circonstances que celles rencontrées dans l’espace. Le jardin botanique de Miami a identifié 106 plants qui conviennent. Elles sont testées par 15.000 élèves dans 150 écoles. Un travail précieux pour l’avenir. "Si nous pouvions prendre notre nourriture sous forme de graines et les faire pousser quand nous sommes dans l’espace, ce serait un énorme avantage, confie Drew Feustel, astronaute. Cela permettrait aussi d’être autosuffisant."

L’agence spatiale américaine en est convaincue : jardiner dans l’espace sera crucial pour la prochaine génération d’explorateurs. Ces derniers devront se nourrir pendant des missions de plusieurs mois ou plusieurs années, sur la lune ou sur Mars.