Cyclisme: "On ne peut pas encore connaître" les dates de la Vuelta, selon son directeur

"On ne peut pas encore connaître" les dates du Tour d'Espagne cycliste, obligé de changer de dates à cause du report du Tour de France, a confié le directeur de la boucle espagnole Javier Guillén dans une vidéo mercredi.

"Aujourd'hui, on ne peut pas encore savoir quand exactement commenceront et se termineront le Giro ou la Vuelta", a déclaré Guillén après le communiqué de l'Union cycliste internationale (UCI) annonçant le report du Tour de France.

L'UCI a indiqué ce mercredi que le Tour de France, initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, était repoussé en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, et qu'il débuterait donc le 29 août à Nice pour se terminer le 20 septembre à Paris.

"Dans le communiqué, l'UCI a déclaré que le Giro et la Vuelta viendraient après le Tour de France. Ainsi, le Giro et la Vuelta (initialement prévue du 14 août au 6 septembre) devront être organisés en automne", a affirmé le directeur de la course espagnole.

"Le panorama (de la saison) s'est beaucoup éclairci (après l'annonce de l'UCI). Désormais, la seule chose que nous attendons et que nous souhaitons, c'est qu'avant le 15 mai, nous puissions connaître le calendrier complet de la saison cycliste à partir du 1er août", a demandé Guillén.

"En ce moment-même, nous discutons avec tous les acteurs du monde du cyclisme pour voir comment nous pourrions organiser les courses restantes", a conclu le directeur de la Vuelta.

Le report du Tour de France était devenu inévitable depuis que le président français Emmanuel Macron avait annoncé que le confinement allait être prolongé jusqu'au 11 mai en France et qu'aucun grand événement public ne pourrait avoir lieu avant mi-juillet.