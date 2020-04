Cyclisme: pas de Tour de Catalogne en 2020 à cause du coronavirus

La centième édition du Tour de Catalogne cycliste, qui devait se dérouler du 23 au 29 mars 2020 mais qui a été repoussée en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, aura lieu du 22 au 28 mars 2021, ont annoncé les organisateurs lundi.

"La 100e édition du Tour de Catalogne cycliste sera finalement disputée durant la dernière semaine du mois de mars 2021. Après avoir évalué le calendrier cycliste chamboulé par la pandémie de COVID-19, la Volta (tour, en catalan) du centenaire n'aura pas lieu en cette année 2020, et nous avons pour but de l'organiser avec les meilleures garanties en 2021", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué diffusé ce lundi.

"La priorité absolue, désormais, c'est de lutter contre le COVID-19 et d'éviter sa propagation. Le calendrier cycliste qui a été officialisé par l'UCI (Union cycliste internationale) a été réduit à presque trois mois, et ce qui est clair pour nous, c'est que nous voulons célébrer une 100e édition avec les meilleures garanties et les plus grandes vedettes mondiales", a confié le directeur général de la course, Ruben Paris, qui avait annoncé le report de la course le 12 mars dernier.

Le patron du Tour de Catalogne a poursuivi en insistant sur le fait qu'il "est très clair pour nous que nous ne voulons pas faire la Volta à n'importe quel prix. Ca n'aurait aucun sens de l'organiser en même temps que le Tour de France, d'Italie ou d'Espagne, pour se disputer les meilleurs coureurs et les audiences TV. Nous n'envisageons pas non plus de l'organiser en un format réduit. C'est pour cela que nous pensons que l'option la plus sensée et adéquate, c'est de l'organiser durant nos dates habituelles, mais en 2021".

"Il faut rester positif, l'attente en vaudra le coup, nous en sommes sûrs. Même si nous n'avons pas organisé cette Volta en 2020, l'année prochaine restera quand même l'année de la centième édition. Une date très spéciale pour nous, et un chiffre atteint seulement par le Tour de France et le Tour d'Italie parmi les courses à étapes", a poursuivi Ruben Paris, cité dans le communiqué.

Le Tour de Catalogne, lancé en 1911, a été couru de manière continue à partir de 1939, à la fin de la Guerre civile espagnole.