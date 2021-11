Dans un quartier populaire, Mélenchon auprès de "la France qui a froid"

Un "coup de projecteur" sur "la France qui a froid": Jean-Luc Mélenchon a alerté mercredi, lors d'une visite dans un quartier populaire de Bron près de Lyon, sur les passoires thermiques et proposé son plan de rénovation pour les logements.

Le candidat insoumis à la présidentielle n'a de cesse de répéter que la mobilisation de l'électorat des banlieues, enclin à l'abstention, est crucial pour croire à la victoire, lui qui ne franchit pour l'instant pas souvent la barre des 10% dans les sondages.

Il a profité de la journée nationale de la précarité énergétique pour venir visiter un quartier de Bron, en bordure d'autoroute, l'un de ces territoires "abandonnés" dont il veut se faire le porte-parole, et que le maillage des "groupes d'action" insoumis a permis de repérer.

Dans un froid glacial très à propos, plusieurs habitants ont expliqué à Jean-Luc Mélenchon le problème spécifique des barres de logements sociaux de leur quartier, bâties à partir de 1959: des murs trop fins, des fenêtres au simple vitrage mal ajusté, des balcons alvéolés qui laissent passer le vent...

"C'était comme si on n'était pas chauffés, on avait l'impression de vivre dehors, parce qu'il faisait 15 degrés chez nous", témoigne une habitante, qui se réjouit que son métier d'aide-soignante, très demandé, lui ait permis de déménager - mais de retour dans son ancien quartier mercredi quand elle a appris que Jean-Luc Mélenchon venait.

"Il y a plein de gens qui ont déjà du mal à croire que d'autres ont faim, alors froid...", soupire l'Insoumis. D'où son envie de mettre un "coup de projecteur" sur cette question. "Le froid, la faim, la pauvreté qui est en train de gagner du terrain: il y a deux France, et l'une qui ne sait pas ce qui se passe chez l'autre", regrette-t-il.

- "Dignité" -

Le député des Bouches-du-Rhône, où le froid est plus rarement un problème, est ensuite allé visiter l'appartement d'une famille qui "a tout réparé pour ne pas rester dans le froid".

Latifa et Mustapha, cependant, n'ont pas souhaité laisser rentrer les journalistes. "Il y a de la honte, les gens qui vivent dans ces conditions n'ont pas envie de les montrer", explique Anaïs Belouassa, militante insoumise qui a passé son enfance dans le quartier.

Autre motif de refus qui en dit long, ces locataires ont souhaité rester discrets car, pour économiser, ils ont coupé le chauffage et acheté à la place des bonbonnes de gaz, ce qui est illégal.

Sur la façade de l'immeuble, dont l'aspect défraîchi et délabré est le cadet de leur souci, on aperçoit les bouteilles pleines de terres que les familles ont placées dans les alvéoles des balcons pour tenter de s'isoler du froid. Les volets sont pour la plupart fermés, en pleine journée.

Jean-Luc Mélenchon se dit "choqué" que les choses aient pu demeurer ainsi. "C'est la dignité des gens aussi qui est en jeu: leurs gosses ont froid", tempête-t-il.

Le tribun met en avant ses propositions. D'abord, le groupe des députés LFI a déposé cette semaine une proposition de loi qui instaure "une première tranche gratuite de consommation d'électricité, de chaleur et de gaz" et "abolit les coupures et limite les réductions de puissance".

Dans son programme, le candidat ambitionne aussi de faire rénover 700.000 logements par an pour remédier aux cinq millions de passoires thermiques en sept ans, grâce à des aides proportionnées aux revenus.

Son concurrent à gauche l'écologiste Yannick Jadot parle aussi beaucoup de rénovation thermique, et a des propositions similaires. Il avait choisi pour sa part, il y a quelques semaines, de se déplacer non loin de Bron, dans le centre de Lyon, où des logements sociaux d'un standing plus élevé venaient de bénéficier du programme de rénovation de la métropole de Lyon, dirigée par le Vert Bruno Bernard.