De fil en aiguille, les femmes tchèques se mobilisent contre le coronavirus

Des milliers de femmes tchèques se sont mobilisées via les médiaux sociaux pour coudre chez elles des masques de protection, dont le pays manque dans le combat contre l'épidémie liée au nouveau coronavirus.

Un groupe sur Facebook baptisé "La Tchéquie coud des masques faciaux" a connu un développement... viral, attirant depuis son lancement dimanche plus de 24.000 membres armés de leurs machines à coudre.

En réalité, les masques faits maison sont inefficaces pour protèger de la contagion les personnes saines, mais ils peuvent empêcher ceux déjà malades de contaminer les autres.

La République Tchèque, un pays de 10,7 millions d'habitants, ne comptait mardi aucun décès parmi ses 434 cas de contamination, dont trois malades déjà guéris.

Le ministre de la Santé Adam Vojtech a reconnu la semaine dernière que les services de santé estimaient manquer d'environ un million de masques de protection.

Le Premier ministre Andrej Babis a demandé pardon au pays pour cette défaillance et promis d'y remédier, envoyant des avions gouvernementaux en Chine pour en rapporter masques, tests et autres équipements médicaux.

Les Tchèques ordinaires ont entretemps branché leurs machines à coudre.

"Il y a une pénurie, on en parle partout, et on voit que les gens se sont rassemblés sur les réseaux sociaux et font des masques chez eux", a raconté Alena Vanova, employée à la mairie de la petite ville de Revnice, au sud-ouest de Prague.

- "Beaucoup, et solides" -

Mme Vanova a commencé à fabriquer des masques chez elle mardi, dans l'intention d'équiper sa famille, ses collègues et aussi des retraités.

"Ils doivent être solides, en pur coton, et je pense que même un débutant complet est capable d'en faire", explique la jeune femme à l'AFP.

Si la plupart des fabricants de masques à domicile sont des femmes, souvent coincées chez elles pour surveiller les enfants depuis la fermeture des écoles, des maris et compagnons apportent aussi leur aide.

La technique est rudimentaire: la plupart du temps, il s'agit des morceaux de draps propres, spécialement découpés, pliés en trois et agrémentés de ficelles que l'on peut nouer derrière la tête.

Zuzana Hrdinova, ex-enseignante reconvertie récemment dans la haute couture, reconnaît que la confection de masques n'a pas grand-chose à voir avec celle des vêtements haut-de-gamme.

"J'utilise normalement des techniques classiques, couture à la main, point zigzag... alors que là, il s'agit d'aller vite et d'en faire beaucoup, ils doivent être solides et on ne se soucie pas vraiment du design", confie-t-elle à l'AFP.

Mikela Tlusta, créatrice de mode, est revenu à la couture, son métier abandonnée il y a des années.

"C'est urgent, on doit faire beaucoup de masques et vite", dit-elle: "Mon premier masque m'a pris beaucoup de temps et j'ai fini par le jeter. Le deuxième avait l'air bizarre, mais à partir du troisième, ils sont comme il faut".

"C'était comme ça à mes débuts, je faisais de la couture jour et nuit" raconte la créatrice. "Maintenant ces souvenirs me reviennent. Cela me manquait, et maintenant c'est génial".