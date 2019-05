De l'eau gratuite grâce à la Province dans les festivals organisés en Brabant wallon

(Belga) A quelques jours du lancement de l'Inck'Rock BW Festival, qui aura lieu le week-end prochain à Incourt, la province du Brabant wallon a communiqué jeudi sur le dispositif de prévention qui sera mis en place lors de cet événement, et lors des autres festivals musicaux organisés dans la province. Grâce à une collaboration avec l'intercommunale inBW et la société wallonne des eaux (SWDE), des équipements seront fournis pour offrir gratuitement de l'eau aux festivaliers, pour tous les organisateurs qui en feront la demande. Le soutien financier de la Province sera désormais conditionné à cette distribution gratuite.

L'asbl Univers Santé de Louvain-la-Neuve a initié une compagne de prévention "Guindaille 2.0" pour diminuer les risques liés à la consommation d'alcool chez les jeunes, et la distribution d'eau gratuite dans les événements fait partie des recommandations. La province du Brabant wallon a décidé de soutenir cette campagne par l'octroi d'un subside de 20.000 euros et la mise en réseau de l'ensemble des organisateurs de festival dans la province. Et il a été décidé que le soutien financier à ces festivals serait désormais conditionnés à la distribution d'eau gratuite, et à l'apposition sur place de pictogrammes Guindaille 2.0. Ceux-ci indiquent notamment où sont situés les points de distribution d'eau gratuite, et fournissent divers conseils de prévention. Une collaboration de la Province avec l'intercommunale inBW et la SWDE permettra de mettre gratuitement à disposition des organisateurs des fontaines "totem" équipées de quatre robinets ou encore des pompes à bières reconverties en pompes à eau en libre service. Cette mise à disposition se fera au moyen d'un simple formulaire de demande commun à la SWDE et inBW. Un subside provincial de 5.000 euros sera par ailleurs octroyé à inBW pour l'aider à augmenter son offre en matière d'équipements de distribution d'eau gratuite. (Belga)