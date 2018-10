De la thèse aux "Simpson": des objets de Stephen Hawking aux enchères à Londres

Un script des Simpson ou sa thèse de doctorat signée de sa main: des objets personnels du physicien britannique Stephen Hawking sont proposés aux enchères à partir de mercredi à Londres.

Parmi les 22 lots mis en vente par Christie's se trouvent notamment un fauteuil roulant, un des premiers exemplaires de son livre "Une brève histoire de l'humanité", ou certains des articles scientifiques qui ont fait la réputation du chercheur.

Ces objets illustrent la détermination et le sens de l'humour de Stephen Hawking, décédé le 14 mars à l'âge de 76 ans, après avoir consacré sa vie à tenter de percer les secrets de l'univers.

Jeune étudiant à Cambridge, Hawking avait publié sa thèse en 1965, deux ans après avoir été diagnostiqué d'une sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot, qui l'avait progressivement paralysé et confiné dans un fauteuil roulant.

C'est sa première épouse, Jane, qui avait dactylographié les 117 pages de sa thèse. Mais Stephen Hawking avait lui même ajouté, d'une écriture hésitante, sa signature et les mots "Cette thèse est mon travail original", ainsi que plusieurs équations mathématiques.

Ce document, intitulée "Les propriétés des univers en expansion", est la pièce maîtresse de la vente, estimée entre 100.000 et 150.000 livres (112.000 à 168.000 d'euros).

Le texte, mis en ligne l'an dernier par l'université de Cambridge, avait suscité une telle demande qu'il avait rendu temporairement inaccessible le site internet de l'université.

Son fauteuil roulant en cuir rouge, avec lequel le physicien se déplaçait à la fin des années 1980 et qu'il dirigeait à partir d'un joystick, a lui été estimé entre 10.000 et 15.000 livres (11.200 et 16.800 euros).

"Il avait la réputation d'être un conducteur dangereux. Il avait roulé sur les pieds du prince Charles lors de leur rencontre", a expliqué à l'AFP Thomas Venning, responsable du département "livres et manuscrits" chez Christie's.

- Voyageurs du futur -

Les objets proposés à la vente retracent "la progression de sa maladie, mais aussi la manière dont il l'a surmontée", souligne-t-il.

Ainsi, lors de la publication en 1988 de son ouvrage de vulgarisation scientifique, "Une brève histoire du temps", Stephen Hawking n'était plus capable d'écrire. L'exemplaire proposé aux enchères, issu de la première édition américaine, comporte l'empreinte du pouce du scientifique.

Parmi les quatorze articles scientifiques originaux mis en vente se trouvent notamment celui qu'il avait publié en 1974 dans la revue "Nature", développant l'idée que les trous noirs émettent un rayonnement, l'un des plus grands accomplissements de sa carrière.

A côté de ces travaux reconnus se trouve également une invitation qu'il avait envoyée en 2013 pour une fête ayant eu lieu en 2009 : cette expérience en forme de plaisanterie tentait d'attirer des voyageurs du futur pour étudier la possibilité de voyager dans le temps.

Un script d'un épisode de la série "Les Simpson", datant de 2009, a lui été estimé entre 2.000 et 3.000 livres (2.240 et 3.360 euros). Les répliques du personnage de Stephen Hawking, qui avaient été prononcées par le synthétiseur vocal qu'il utilisait pour s'exprimer, sont surlignées en jaune dans le document.

Le scientifique, présenté dans la série comme "l'homme le plus intelligent du monde", était apparu dans quatre épisodes au total.

Selon Thomas Venning, la vente aux enchères, qui se déroulera en ligne entre le 31 octobre et le 8 novembre, a déjà suscité beaucoup d'intérêt, au Royaume-Uni et au-delà. Stephen Hawking "était un homme qui avait beaucoup de liens avec le reste du monde", a-t-il expliqué.