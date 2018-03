Témoignage édifiant des vétérinaires de l'Afsca: "Plus on fait de signalements, moins on nous croit"

Ludo Muls, secrétaire de la fédération de vétérinaires flamande, ne mâche pas ses mots. Il explique les raisons pour lesquelles de moins en moins de vétérinaires veulent collaborer avec l'Afsca.

De moins en moins de vétérinaires acceptent d'effectuer des inspections dans des entreprises de viande pour le compte de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), rapporte samedi la VRT sur son site internet. Ils sont en effet principalement agacés par des indemnités trop faibles, une pression du travail en hausse et un communication insuffisante de la part de cet organisme fédéral.

Les vétérinaires touchent ainsi 44 euros brut par heure lors des contrôles. "L'indemnité pour des personnes qui jouent un rôle crucial dans le contrôle de notre alimentation est tout simplement inadéquate", déplore Ludo Muls, secrétaire de la fédération de vétérinaires flamande IVDB, qui représente près de 900 indépendants.

"Les inspections dans les entreprises de viande se produisent à des heures variables, pendant la journée, la nuit ou le week-end", explique-t-il. "Et tout cela à un seul et même tarif. Des heures supplémentaires dues à de la paperasserie? Des kilomètres en plus à prendre en charge? Dommage, car cela n'est pas remboursé. C'est à cause de cela que les jeunes collègues n'acceptent plus de réaliser ce genre d'inspections. Tôt ou tard, l'Afsca sera confrontée à un vide et la qualité des contrôles en souffrira alors indubitablement."





Rupture de confiance

Un autre problème réside dans la rupture de confiance entre les vétérinaires et l'Agence, que redoute Ludo Muls. "Il y a parfois un sentiment que les inspections au sein des grandes entreprises de transformation de la viande ne sont pas effectuées de manière optimale", poursuit-il, reconnaissant l'importance d'une telle affirmation.

"L'Afsca n'est pas enclin à rapidement fermer de grands abattoirs car c'est alors une énorme machine industrielle qui est soudainement ralentie", analyse encore le secrétaire de l'IVDB. "Si les inspecteurs vétérinaires sont un peu trop zélés, il existe la possibilité qu'ils reçoivent moins de missions -et donc moins d'indemnités- le mois suivant."

Ce qu'il advient des constats tirés par les vétérinaires n'est pas toujours très clair, constate encore Ludo Muls. "Plus on fait de signalements, moins on nous croit", dit-il. "C'est démotivant. Nous demandons depuis des années un dialogue sur le sujet la direction mais je n'ai, jusqu'à présent, encore jamais rencontré Herman Diricks, l'administrateur délégué de l'Asfca."

La VRT a également eu des échos similaires de la part de plusieurs membres de l'Ordre des vétérinaires, qui ont souhaité rester anonymes.