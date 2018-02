Décollage de Falcon Heavy, la fusée la plus puissante du monde

(Belga) La fusée Falcon Heavy de SpaceX a décollé avec succès mardi depuis Cap Canaveral en Floride, propulsant vers l'espace le lanceur le plus puissant du monde qui doit préfigurer les premiers jalons de la conquête martienne.

"Décollage! ", a twitté la société SpaceX dans un message accompagné d'une photo de Falcon Heavy s'élevant dans un nuage du fumée blanche enveloppant son pas de tir. Ce vol doit préfigurer les missions capables d'amener des équipages sur la Lune et peut-être sur Mars. Fidèle à son image d'inventeur de génie fantasque, Elon Musk, le patron de SpaceX a choisi une charge utile un peu particulière pour ce premier vol: son roadster Tesla rouge cerise, au volant duquel il a installé un mannequin vêtu du scaphandre spatial développé par l'entreprise. SpaceX est à la base constituée de trois fusée Falcon 9 assemblées et est propulsée par 27 moteurs Merlin. Ensemble, ces moteurs "génèrent plus de 5 millions de livres (2.500 tonnes) de poussée au décollage, ou l'équivalent de 18 Boeing 747", explique SpaceX. Falcon Heavy mesure 70 mètres de hauteur sur douze mètres de largeur. Comme il fait de manière routinière pour ses tirs de Falcon 9, SpaceX va tenter de faire revenir se poser en douceur les trois premiers étages de cette super-fusée pour pouvoir les réutiliser. (Belga)