Déconfinement: à Paris, des boulevards pourraient être transformés en pistes cyclables

Le premier adjoint à la Maire de Paris Emmanuel Grégoire a évoqué mardi la possibilité de transformer temporairement des boulevards de la capitale en pistes cyclables lors du déconfinement prévu à partir du 11 mai.

"Pour éviter que les gens retournent dans les transports en commun de façon trop massive en même temps, (nous travaillons sur la possibilité de) créer des pistes cyclables provisoires", a annoncé M. Grégoire sur BFM Paris.

"Christophe Najdovski (adjoint à la Maire de Paris en charge des mobilités, NDLR), travaille sur le concept de l'urbanisme tactique, qui consiste à créer du provisoire pour répondre à des besoins liés à la crise", a-t-il précisé.

Emmanuel Macron a annoncé lundi un début de déconfinement à partir du 11 mai, accompagné d'une réouverture progressive des établissements scolaires et des crèches, et d'une reprise de l'activité.

Pour M. Grégoire, "l'idée" derrière cette proposition est d'inciter "les gens qui peuvent se passer d'aller dans les transports en commun" de le faire, pour éviter "les risques" mais aussi pour "accélérer le développement du vélo comme pratique de mobilité".

"On y travaille depuis déjà un certain temps. On aura l'occasion de le préciser dans les semaines à venir", a-t-il assuré.

A Grenoble, ville qui a remporté le prix de la ville la plus cyclable de France en février et dont l'agglomération dispose déjà de près de 40 km d'"autoroutes" à vélo, les élus ont aussi "cette question en tête depuis plusieurs semaines (..). Il va falloir des adaptations", a assuré à l'AFP Eric Piolle, le maire écologiste.

Car le confinement "va laisser des séquelles": "tout le monde ne va pas se précipiter pour se serrer comme des sardines dans un tramway ou un bus" et "tout le monde pense au vélo comme un moyen qui permet la distanciation sociale", a souligné M. Piolle.

L'élu EELV, qui est en bonne voie pour un second mandat avec l'objectif d'atteindre les 100 km de voies rapides cyclables, s'est aussi félicité du "virage à 180 degrés du gouvernement" tant à propos de "la question des mobilités douces que de l'alimentation de proximité ou de la relocalisation de l'industrie".