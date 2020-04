Déconfinement: priorité à la pratique sportive individuelle avec jogging et vélo

Quels sports pourra-t-on pratiquer à partir du 11 mai? Les mesures de déconfinement, dont les modalités restent à préciser, vont notamment élargir l'horizon des adeptes du jogging et du vélo, mais pour les sports collectifs ou de contact il faudra encore attendre.

"Il sera possible, les beaux jours aidant, de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air, en dépassant évidemment la barrière actuelle du kilomètre, et en respectant les règles de distanciation physique", a énoncé le Premier ministre lors de son intervention à l'Assemblée nationale.

"Le sport est un enjeu de santé publique mais dans cette période particulière, je souhaite que la pratique reprenne de manière progressive pour limiter les risques de contamination", a précisé la ministre des Sports Roxana Maracineanu sur Twitter un peu plus tard.

Le ministère des Sports travaille avec les fédérations pour élaborer un guide des modalités des pratiques sportives, qui doit être disponible au cours de la semaine prochaine.

. Footing et vélo autorisés

Si le footing était autorisé pendant la période de confinement, il était assez strictement encadré dans la durée (une heure) et à condition de respecter un rayon d'un kilomètre de son domicile. Le tout avec en poche le formulaire de déplacement dérogatoire.

Ces deux limitations disparaitront le 11 mai et il n'y aura plus d'attestation à présenter, mais la pratique devra être "individuelle", ce qui exclut de fait les sorties groupées. Et "une distance minimale de sécurité" devra être respectée, a précisé la ministre des Sports.

Depuis la mise en place du confinement le 17 mars, la pratique du vélo de loisir était interdite, seule l'utilisation du deux roues pour se rendre au travail était permise. Cette interdiction est levée, mais comme pour le footing seulement pour une pratique "individuelle".

Il faudra donc probablement attendre encore un peu avant de pouvoir faire sa sortie à vélo le dimanche matin avec ses amis en groupe.

. Sports de contact et collectifs devront attendre

"Il ne sera possible ni de pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des sports collectifs, ni des sports de contact", a souligné mardi Édouard Philippe.

"La reprise progressive des activités en salle des sports de contact et des sports collectifs ne sera envisagée que dans un deuxième temps, en fonction de l'évolution de la pandémie", a ajouté Roxana Maracineanu sur Twitter.

Les Championnats de France de basket, de hand et de volley avaient déjà pris les devants en annonçant soit l'arrêt définitif des compétitions (hand et volley) ou une suspension jusqu'en septembre (basket).

De même, la porte semble aussi fermée pour le moment au judo, au karaté ou tout autre art martial, ainsi qu'à la boxe. Là aussi, pouvoir déposer son enfant au dojo pour son entraînement de judo, ce n'est pas pour tout de suite.

. Encore des zones d'ombre

"Liberté de jouer au tennis en extérieur en respectant les gestes barrières", a rapidement réagi le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli mardi soir, après les déclarations d'Édouard Philippe.

Dans quelles conditions? Échanger des balles en simple devrait être possible à condition de respecter une distance de plusieurs mètres entre les joueurs. Mais quid du double (4 joueurs), ou des entraînements avec plus de 2 joueurs sur le court? Le président de la FFT promet un guide technique, juridique et sanitaire le 4 mai.

De même, le ministère avait défini des "sports de plein air à risque" au moment du confinement qui étaient interdits, pour "ne pas prendre le risque de mobiliser les réseaux de soin d'ores et déjà surchargés". Parmi ces sports figurent notamment les "sports nautiques, sports aériens, mécaniques, de montagne, sports urbains de type skateboard et roller". Qu'adviendra-t-il de cette interdiction, sachant que la fermeture des plages au moins jusqu'au 1er juin rend impossible les activités nautiques?

De même, dans quelles conditions les golfs pourront-ils à nouveau accueillir les pratiquants?

Et l'équitation, qui compte près de deux millions de cavaliers réguliers et 600.000 licenciés? Le président de la Fédération française Serge Lecomte "travaille auprès du ministère pour que son sport puisse passer dans les activités ouvertes" et a "bon espoir pour la réouverture des 6.000 clubs hippiques".