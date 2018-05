Découverte d'un astéroïde expulsé loin de sa région natale

Des astronomes ont annoncé mercredi la découverte d'un astéroïde de 300 kilomètres de diamètre, "un vestige du système solaire primordial", expulsé à des milliards de kilomètres de son lieu de naissance.

L’objet, d’un diamètre de 300 kilomètres, a été débusqué au sein de la Ceinture de Kuiper, à quelque 4 milliards de kilomètres de la Terre.

Particulièrement sombre, "il était suffisamment inhabituel pour susciter notre intérêt", explique Tom Seccull, auteur principal de l’article, dans un communiqué de l'Observatoire européen austral (ESO).

Après de plus amples mesures obtenues grâce au Very large telescope (VLT) installé au Chili, les astronomes ont découvert qu’il était riche en carbone. Or, une telle composition n'est possible que si l'astéroïde s’est formé dans le système solaire interne (qui comprend Mercure, Vénus, la Terre, Mars et la ceinture d'astéroïdes).

L'objet, baptisé 2004 EW95, est le premier astéroïde riche en carbone trouvé en périphérie du Système Solaire.

"Le fait que l’astéroïde occupe à présent les régions froides et externes du Système Solaire suggère qu’une planète en mouvement dans le Système Solaire naissant l’a projeté sur son orbite actuelle", juge Tom Seccull.

Ce "vestige du Système Solaire primordial" tend à confirmer que le système solaire a traversé une période de fortes turbulences peu après sa naissance et que la formation des géantes gazeuses s'est accompagnée de l’éjection de petits corps vers des orbites éloignées du Soleil.

Ces travaux sont publiés mercredi dans la revue "the Astrophysical Journal Letters".