Dernière étape formelle de l'adhésion de Moscou à l'accord de Paris

(Belga) La Russie a signé lundi une résolution gouvernementale consacrant son adhésion définitive à l'accord de l'Accord de Paris sur le climat, signé par 195 pays, peu avant l'ouverture d'un sommet de l'Onu sur l'urgence climatique.

"Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a signé une résolution gouvernementale sur l'adoption par la Russie de l'accord de Paris sur le climat", a annoncé le gouvernement sur son site officiel. "L'accord de Paris n'impose pas à la Russie l'obligation de le ratifier. D'après la législation russe, l'engagement de la Russie est confirmé par la résolution qui vient d'être signée", ajoute une note explicative du gouvernement. "C'est le dernier pas que fait la Russie pour adopter l'accord de Paris", a commenté à l'AFP une source gouvernementale russe, sous couvert d'anonymat. La Russie "doit annoncer sa décision à l'ONU d'ici quelques heures", a-t-elle ajouté. Le sommet sur "l'urgence climatique" censé revigorer le chancelant accord de Paris commence lundi à 14H00 GMT à New York en présence de nombreux dirigeants mondiaux, alors que jamais l'humanité n'a rejeté dans l'atmosphère autant de gaz à effet de serre. "Les menaces que posent le changement climatique sont la destruction des équilibres environnementaux, des risques croissants pour le développement de certaines industries clés (...) et, surtout, des risques pour les populations vivant sur le permafrost et la hausse des catastrophes naturelles", a affirmé le Premier ministre, Dmitri Medvedev, lors d'une réunion officielle lundi. Dans un communiqué, l'ONG Greenpeace Russia a salué cette décision : "Les démarches de la Russie dans ce domaine ont une grande importance: notre pays possède un énorme potentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre", a-t-elle indiqué dans un communiqué. (Belga)