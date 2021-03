Des Américains surpris par ces objets brillants dans le ciel: ce sont les débris d'une fusée SpaceX (vidéo)

Un impressionnant spectacle de lumières qui a éclairé le ciel du Nord-Ouest des Etats-Unis jeudi soir était très vraisemblablement dû à des débris d'une fusée de SpaceX revenant dans l'atmosphère, a annoncé la météorologie nationale (NWS). "Les objets brillants dans le ciel, largement signalés, étaient des débris du deuxième étage d'une fusée Falcon 9", a tweeté le service météorologique national de Seattle, en précisant attendre des données plus détaillées pour confirmer officiellement l'information.



Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent un épais amas de points brillants et de traînées lumineuses, se déplaçant lentement dans le ciel avant de s'éteindre, certains internautes affirmant que le phénomène pourrait être une pluie de météorites ou même, en plaisantant, une invasion d'extraterrestres. Selon des médias locaux, le phénomène a été observé juste après 21H00 (04H00 GMT vendredi), et des vidéos ont été postées depuis les états de Washington et de l'Oregon, tous deux situés dans le Nord-Ouest des Etats-Unis.

Une fusée SpaceX effectue habituellement une combustion par désorbitation



D'après le service météorologique national de Seattle, il est plus probable qu'il ait été causé par des débris spatiaux que par des météorites, qui se déplaceraient bien plus vite. "Ce que les gens voient, c'est une fusée tombant dans l'atmosphère à plus de 27.000 km/h et qui se brise à cause de la chaleur générée par une telle vitesse. Les parties qui fondent le plus facilement partent en premier et les morceaux plus denses survivent plus longtemps, ce qui donne l'apparence de multiples morceaux incandescents allant tous dans la même direction", a confirmé à l'AFP Jonathan McDowell, du centre d'astrophysique de Harvard. "Il s'agit d'une erreur, normalement ce type de fusée SpaceX effectue une combustion par désorbitation", a ajouté M. McDowell. La combustion par désorbitation est une manoeuvre qui consiste à allumer les propulseurs d'un vaisseau spatial pour le ralentir et amorcer sa descente dans l'atmosphère où il se désintègre de façon contrôlée.



"Nous savions qu'il allait s'écraser hier ou aujourd'hui, mais nous ne savions pas exactement quand", a expliqué M. McDowell, précisant que "quelques heures suffisent pour qu'il fasse deux fois le tour du monde, et nous n'avions donc aucune idée à l'avance de l'endroit" où il s'écraserait. Aucun dommage n'a pour l'instant été rapporté, et le service météorologique national de Seattle a indiqué que le phénomène ne devrait pas causer d'impact.