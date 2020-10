Le média Brut rapporte une possible pollution de mer dans le Kamchatka, une péninsule à l'extrême est de la Russie où des milliers d'animaux et végétaux ont été retrouvés morts sur des dizaines de kilomètres de plages appréciées des surfeurs. L'ONG Greenpeace Russie a effectué des analyses d'échantillons et découvert certaines quantités de pétrole et de phénol. Selon le ministre russe de l'écologie, les seuils limite n'ont cependant pas été dépassés.