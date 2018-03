Des assiettes en plastique rappelées chez Carrefour

(Belga) Des assiettes blanches à motifs en mélamine sont rappelées dans les hypermarchés Carrefour sur demande de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) qui a détecté, lors de contrôles, que des substances toxiques peuvent être sécrétées dans les aliments à l'utilisation de cet article.

"Il s'avère que pour cet article, les limites légales pour la migration de la mélamine ont été dépassées", précise jeudi l'Afsca. Les substances toxiques peuvent à long terme présenter un risque pour la santé du consommateur. La société AM/63 a donc décidé, en accord avec l'Afsca, de retirer du marché ce produit vendu dans les Hypermarchés Carrefour et de le rappeler auprès du consommateur qui sera remboursé. Les assiettes portent le numéro de lot 485922 et sont vendues depuis avril 2017. Les clients peuvent obtenir plus d'informations en appelant la société basée aux Pays-Bas AM/63 au 0031.20.49.40.860 tous les jours ouvrables de 09h00 à 17h00. (Belga)