Des ballons d'air pur atteignent le parc du Cinquantenaire après un voyage dans le pays

Deux ballons d'air pur qui ont traversé tout le pays depuis samedi dans le cadre de la clôture de l'action du collectif Filter Café Filtré pour une meilleure qualité de l'air à proximité des écoles, sont arrivés au parc du Cinquantenaire vers 16h00. Le festival Revolution'air s'y déroulait également. Greenpeace, dont une étude sur la qualité de l'air a été à l'origine des actions, était au rendez-vous à Bruxelles et a déployé des poumons et une banderole sous les arcades avec l'inscription "Clear air now".

Le périple de ces ballons d'air pur a débuté samedi matin à Ostende et au Signal de Botrange. Ils ont été acheminés par vélo et par train, telle la flamme olympique, à travers le pays. Le voyage s'est poursuivi dimanche matin avec des centaines de cyclistes sur la A12, sous escorte policière, en direction de Bruxelles, destination finale. Les courageux cyclistes sont arrivés très enthousiastes au parc du Cinquantenaire, au festival Revolution'air. Vers 17h00, plusieurs personnalités politiques sont montées sur scène, tels que le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (s.pa) et Didier Wauters (cdH). "Le signal que nous envoyons ne peut être ignoré. Nous demandons que nos revendications pour une ville meilleure soit prises à cœur et qu'elles se traduisent en actions politiques et en idées nouvelles et innovantes. Organiser çà et là une journée sans voiture ne changera pas fondamentalement la ville", a déclaré Annekatrien Verdickt, du collectif Filter Café Filtré.