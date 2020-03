Des Belges se rendent dans des bars en France et aux Pays-Bas,"un comportement antisocial"

(Belga) Un certain nombre de Belges se sont rendus hier/samedi dans des bars, des restaurants et des commerces ouverts dans les pays voisins, notamment en France et aux Pays-Bas. Les Affaires étrangères déconseillent pourtant tous les voyages à l'étranger afin de freiner la propagation du coronavirus (Covid-19).

"Un virus ne respecte pas les frontières des pays", a rappelé la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block sur RTL-TVI. "C'est vraiment dommage de faire ça. Ils risquent d'être infectés, même quand ils sont aux Pays-Bas. Là-bas aussi, c'est la même crise que chez nous." "C'est un comportement antisocial", a également déploré dimanche le ministre-président flamand Jan Jambon. "Si vous allez dans un café aux Pays-Bas, cela a le même effet que chez nous. Les frontières n'existent pas pour un virus. Je demande à tout le monde un peu de conscience sociale et j'insiste. Les gens doivent rester à distance des lieux de rassemblement, ici et de l'autre côté de la frontière." La France a décidé samedi de fermer à partir de minuit les commerces non essentiels, dont les cafés et les restaurants. Ceux-ci sont, pour le moment, toujours ouverts aux Pays-Bas et au Grand-Duché du Luxembourg.