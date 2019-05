Des bulles de savon pour demander des plaines de jeux avec interdiction de fumer

(Belga) La Journée mondiale sans tabac aura lieu vendredi (31 mai). Mais certaines écoles belges n'attendront pas cet évènement de l'Organisation mondiale de la Santé pour attirer l'attention sur leur volonté de créer une "génération sans tabac", celle d'enfants qui ne soient pas confrontés dans leur quotidien à des adultes apparaissant la cigarette aux lèvres: les élèves d'une dizaine d'écoles primaires de toute la Belgique iront, mardi, souffler des bulles de savon dans des plaines de jeux de leur quartier, pour demander aux pouvoirs locaux d'y interdire de fumer.

La campagne "Générations sans tabac", qui rassemble des associations de santé et a reçu le soutien d'entreprises, et autres collectivités engagées, avait été entamée l'an dernier. Son objectif principal est de "dénormaliser le fait de fumer en présence d'enfants", avait expliqué à l'époque Hedwig Verhaegen, de l'ASBL Kom op tegen Kanker, de tenter donc de créer un environnement où le tabac n'est pas visible, pour toute une génération d'enfants. Des bulles de savon seront entre autres soufflées à l'école communale d'Hollogne à Marche-en-Famenne et sur la place de l'Hôtel de Ville de Chapelle-lez-Herlaimont. "Le succès d'actions similaires, entre autres aux Pays-Bas, ainsi que la décision prise par de plus en plus d'administrations communales de sensibiliser les fumeurs à ne pas fumer dans les plaines de jeux et terrains de sport, nous montrent que la société est prête à franchir le pas", indique 'Générations sans tabac' lundi. 85% des Belges seraient, selon un sondage de la Fédération contre le cancer, favorables à une interdiction de fumer dans les plaines de jeux. (Belga)