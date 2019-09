Des centaines de personnes évacuées pour échapper aux feux de forêts en Australie (vidéo)

Les pompiers australiens combattent plus d'une centaine de feux de forêts dans les états de Nouvelles-Galles du Sud et du Queensland, sur la côte Est de l'Australie. Les flammes ont forcé l'évacuation de plus de 400 personnes mardi et détruit une dizaine d'habitations.

Pas moins de 80 foyers sont répertoriés dans l'Etat du Queensland, principalement sur la "Sunshine Coast" non loin de la station balnéaire de Noosa. Les environs de la plage de Peregian ont été placés en alerte et les habitants sont priés de quitter les environs immédiatement. Plus de 400 résidents ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation, a confirmé la première ministre faisant fonction pour l'Etat du Queensland, Jackie Trad, alors que 300 pompiers sont à l'oeuvre pour maîtriser les flammes. Des habitations ont été détruites durant la nuit et l'électricité a été coupée dans la région. Des images filmées par des résidents et diffusées dans les médias australiens témoignent de brasiers très conséquents au cours de la nuit de lundi à mardi. Jackie Trad, a décrit lors d'une conférence de presse des conditions "sèches, chaudes avec un taux d'humidité faible et des vents forts qui devraient se renforcer dans la journée". Cette combinaison "va présenter un défi pour les équipes des services d'urgence", a-t-elle concédé. Elle a qualifié "d'herculéens" les efforts déployés la nuit passée par les hommes du feu et évoqué un "miracle": "Il n'y a pas eu un seul blessé, pas un seul disparu, et des dégâts limités", a-t-elle précisé. Dans l'Etat voisin de Nouvelles-Galles du Sud, une centaine de pompiers ont aussi été déployés pour lutter contre les flammes dans les environs de la ville côtière de Yamba. Leurs efforts sont contrecarrés par des vents conséquents jusqu'à 80km/h. Au moins neuf maisons ont été détruites. Une soixantaine de foyers ont été répertoriés au cours des jours précédents. Des pans entiers de l'Australie sont en proie à la sécheresse, le sud du continent ayant expérimenté les mois les plus secs de janvier à août cette année, selon le Bureau australien de météorologie. A l'entame du printemps dans ce pays de l'hémisphère Sud, "les forêts sont dans un tel état que même une petite flamme peut causer des problèmes majeurs", a averti Richard Thornton du Centre de recherches coopératives sur les feux de brousse et les dangers naturels, interrogé par le média public ABC. (Belga)