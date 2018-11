Des chercheurs belges s'apprêtent à passer Noël en Antarctique

(Belga) Des chercheurs en glaciologie et en climatologie de l'ULB, l'UCLouvain et l'Université du Colorado vont s'envoler le 1er décembre prochain en direction de l'Antarctique. Accompagnés de partenaires de l'Institut royal météorologique belge (IRM) et de l'Université de Technologie de Delft, ils vivront pendant un mois et demi sur le continent de glace afin de mieux comprendre les changements climatiques de ces dernières années, indiquent jeudi les institutions concernées dans un communiqué commun.

Les chercheurs vont plus particulièrement tenter de mieux comprendre comment les chutes de neige se distribuent dans une région située entre la station Princesse Elisabeth et la côte, et comment la neige s'accumule à la surface. La neige est en effet l'une des composantes du bilan de masse de la calotte de glace antarctique. Et toute modification de cette masse a un impact mondial, sur le niveau de la mer et parce que l'océan Austral "est un énorme réservoir qui réduit l'impact sur le climat des perturbations induites par l'homme", explique le professeur de climatologie de l'UCLouvain Hugues Goosse sur le blog lancé par les chercheurs de la mission. Tout au long de leur périple, les chercheurs alimenteront en effet celui-ci, y présenteront de manière pédagogique leur campagne scientifique et raconteront des anecdotes de voyage. Il peut être consulté à l'adresse https://www.bel-antar2018.be. (Belga)