Des chercheurs de la NASA modélisent un trou noir dans cette vidéo FASCINANTE

Des chercheurs de la NASA ont proposé la modélisation d'un trou noir. Un moyen d'en apprendre plus sur ce phénomène fascinant.

Ces images étonnantes nous montrent à quel point la gravité peut agir sur le parcours de la lumière et influencer la façon dont nous voyons le monde. On peut en effet découvrir que la lumière ne se déplace plus en ligne droite. Sa trajectoire est totalement distordue à cause de l'extrême gravité qui règne autour de ce trou noir.

Le satellite d'exploration en orbite autour du satellite d'arbitrage transite de l'agence spatiale américaine, mieux connu sous le nom de TESS, a révélé la chronologie détaillée d'une étoile à 375 millions d'années-lumière se déformant et gravissant en spirale dans l'attraction gravitationnelle implacable d'un trou noir supermassif.

Les chercheurs de la NASA ont expliqué que l'étoile a finalement été aspirée par un événement cosmique rare que les astronomes appellent un événement de perturbation des marées.