Des concentrations d'ozone élevées attendues mercredi après un dépassement de seuil mardi

(Belga) Des concentrations d'ozone élevées ont été enregistrées dans tout le pays mardi, particulièrement en Flandre où le seuil d'information européen de 180 µg/m3 a été dépassé dans quatre stations de mesure (Dessel, Bree, Gellik et Idegem), indique la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) dans un bulletin de qualité de l'air. Mercredi, des concentrations élevées mais plus basses que la veille sont attendues. Un faible risque de dépassement local du seuil n'est pas exclu.

"Les concentrations horaires maximales pour la journée d'hier ont atteint en Flandre 189 µg/m3 (Dessel et Gellik), en Wallonie 175 µg/m3 (Liège) et à Bruxelles 167 µg/m3 (Berchem Ste Agathe)", souligne la cellule Celine. "Environ 4% de la population belge a été potentiellement exposée à des concentrations d'ozone plus élevées que le seuil d'information européen de 180 µg/m3." Alors que des concentrations élevées sont encore prévues mercredi, la qualité de l'air s'améliorera et les concentrations d'ozone diminueront à partir de jeudi. "A titre préventif, les personnes particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de problèmes respiratoires...) doivent éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre 12h et 22h. De plus, il est recommandé à chacun de s'abstenir de tout effort physique soutenu (par exemple le jogging) durant cette période", souligne par ailleurs la cellule Celine. Cette dernière rappelle que chacun peut contribuer à la diminution des émissions de précurseurs d'ozone, notamment en circulant à pied, à vélo ou en transports en commun le plus souvent possible, en recourant au covoiturage, en optant pour des peintures à base d'eau contenant moins de solvants, en choisissant un mode de chauffage économique à haut rendement,... (Belga)