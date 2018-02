Des défenseurs du droit des animaux interpellent les passants dans la rue Neuve

(Belga) L'association de défense du droit des animaux "Anonymous for the voiceless" a mené samedi dans la rue Neuve, à Bruxelles, une action de sensibilisation aux violences infligées aux bêtes. Des activistes masqués ont montré aux passants des vidéos tournées dans des abattoirs.

L'action était menée à la suite de la révélation de violences animales dans différents abattoirs en Flandre. L'association veut attirer l'attention du public et des politiques sur la nécessité de mettre en place des outils juridiques efficaces pour mettre un terme aux souffrances animales. Les activistes se sont postés en carré dans l'espace public. "Nous montrons aux gens ce que l'industrie de la viande ne souhaite pas montrer", a indiqué un participant. Les passants qui se sont arrêtés pour regarder les images ont ensuite été informés par les manifestants. L'organisation internationale Anonymous for the voiceless a mené ces dernières années plus de 2.000 actions semblables dans 56 pays et 376 villes. Son message reste le même: "devenons véganes, car nous n'avons en réalité pas besoin de viande ou de produits animaux." (Belga)