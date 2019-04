Des feuilles de bananier à la place des sacs plastiques dans les plus grosses chaînes de supermarchés au Vietnam

Plusieurs supermarchés du Vietnam proposent désormais des feuilles de bananier pour emballer les légumes des clients, dans une démarche visant à éviter les sacs plastique, ont indiqué des médias locaux mercredi. Les trois plus grosses chaînes du supermarchés du pays, Lotte Mart, Saigon Co.op à Ho Chi Minh Ville et Big C à Hanoi, préconisent des pratiques visant à mieux protéger l'environnement.



Les clients du Lotte Mart d'Ho Chi Minh Ville ont été surpris en voyant récemment leurs jeunes oignons, gombos et autres légumes locaux emballés dans des feuilles de bananier. La chaîne a l'intention d'étendre cette initiative à l'ensemble de son réseau d'ici la fin de l'année. L'idée serait de recourir à ce même conditionnement pour emballer aussi la viande fraîche. Le Lotte Mart d'Ho Chi Minh Ville vend également des pailles en papier, des boîtes faites à partir de résidus de canne à sucre alors que les œufs sont emballés dans du papier et non plus des boîtes en plastique.De son côté, Big C offre à ses clients des sacs totalement biodégradables conçus à partir de poudre de maïs.Le Vietnam génère quelque 2.500 tonnes de déchets plastique par jour, selon des données officielles. Le pays est quatrième à l'échelle mondiale pour le total de déchets déversés dans les océans, selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (Unep).