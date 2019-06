Des humains sur la Lune dès 2024? la Nasa a besoin "20 à 30 milliards de dollars" de plus

(Belga) La Nasa juge "réalisable" l'objectif que lui a fixé la Maison blanche d'envoyer des Américains sur la Lune dès 2024, a assuré mardi Jim Bridenstine, le patron de l'agence spatiale américaine, confirmant qu'elle aura besoin de "20 à 30 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans" pour y parvenir.

Saisissant l'opportunité du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget (région parisienne), Jim Bridenstine est venu expliquer le projet américain d'envoyer à nouveau des humains sur la Lune dont pour la première fois une femme, dès 2024. Le président Donald Trump a signé en 2017 une directive demandant à la Nasa d'envoyer à nouveau des humains à la surface de notre satellite naturel. Dans un premier temps, la date de 2028 a été fixée. Mais en mars dernier, la Maison blanche a brutalement accéléré le calendrier, exigeant désormais que les astronautes américains se posent sur la Lune dès 2024. "C'est réalisable", a assuré Jim Bridenstine. La Nasa travaille depuis des années sur la mega-fusée SLS et le vaisseau Orion qui abritera les astronautes. Elle va aussi s'appuyer sur l'industrie privée pour fournir les éléments d'une mini-station en orbite lunaire. Reste le gros problème de l'alunisseur, qui sera chargé de déposer les astronautes sur la Lune et les ramener ensuite à la station et qui n'a pas encore été financé. "Les 20 à 30 milliards de dollars sur cinq ans représentent les sommes additionnelles dont nous avons besoin pour cet +atterrisseur+", a précisé Jim Bridenstine.