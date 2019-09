Une équipe d'ingénieurs colombiens cherche à réduire le niveau de consommation de plastique qui nuit tant à la nature et aux êtres humains en fabriquant des assiettes comestibles.

Carlos Llanos est parti d'un terrible constat: un individu moyen pourrait ingérer jusqu'à 5 grammes de plastique chaque semaine, soit le poids d'une carte de crédit, selon un rapport de l'organisation de défense de l'environnement WWF.

Après plus d'un an d'essais et de ratés, Carlos et son équipe ont finalement réussi à apporter les modifications nécessaires à un vieux gaufrier pour le transformer en machines à assiettes... comestibles.

Ces plats sont réalisés à base de trois types de céréales: maïs, farine de blé et riz.

D'après les premiers échos, les gens qui y ont goûté ont l'air d'apprécier.

La prochaine étape: fabriquer les couverts et les verres qui accompagneront ces assiettes lors d'un repas 100% écolo.