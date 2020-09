Des lacs salés découverts sous la glace sur Mars

(Belga) Trois grands lacs salés ont été découverts sous la surface de la planète Mars, ressort-il d'une étude publiée dans le renommé magazine Nature.

Les lacs se situent sous le pôle sud de la planète. Ils ont été découverts grâce au satellite Mars Express de l'agence spatiale européenne ESA. Les chercheurs de l'agence avaient déjà mis au jour un lac souterrain, situé à 1,5 km sous la surface de Mars, en 2018. La plus grande étendue d'eau mesure environ 20 km sur 30 et est donc entourée de plus petits lacs. Selon les hypothèses scientifiques, il est vraisemblable qu'il y ait eu de l'eau à la surface de Mars il y a des millions d'années, l'eau trouvée sous celle-ci date probablement de milliards d'années. Les lacs sont difficiles d'accès, mais intéressants pour la recherche car ils pourraient accueillir des formes de vie. On trouve ce type d'étendue d'eau subglaciaire sur la planète Terre également. Notamment à quatre kilomètres du pôle sud: le lac Vostok est situé à 400 mètres de profondeur. (Belga)