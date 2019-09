Des lieux-phares illuminés en rose lancent un mois de lutte contre le cancer du sein

(Belga) Pour lancer le mois internationalement dédié à la lutte contre le cancer du sein, l'ASBL Pink Ribbon et P&V Assurances ont mis en lumière lundi en fin de journée la seconde édition de leur action Pink Illumination. C'est l'athlète belge et ancienne championne olympique Olivia Borlée, ambassadrice de Pink Ribbon, qui a donné le coup d'envoi de cette campagne à Bruxelles.

Le bâtiment de P&V Assurances a été illuminé de rose et sera rallumé tous les soirs du mois d'octobre. Il en sera de même cette année pour la tour Vivium du Groupe P&V à Anvers, mais aussi pour l'hôtel communal de Bruxelles, les maisons communales de Lierre et d'Anvers, la Tour Rogier de Bruxelles, la Stadsfeestzaal d'Anvers et la Zimmertoren de Lierre. Les organisateurs invitent un maximum d'entreprises et d'institutions à rejoindre cette initiative qui vise à manifester son soutien aux patientes atteintes du cancer du sein et à leur entourage direct. Pink Ribbon rappelle qu'une femme sur neuf sera touchée par la maladie à un moment de sa vie. Olivia Borlée a insisté sur l'importance d'un mode de vie sain et de la prévention. "Nous voulons sensibiliser le grand public à l'importance d'un mode de vie sain et d'un dépistage précoce du cancer du sein", a renchéri Hilde Vernaillen, CEO du Groupe P&V. Pink Ribbon, P&V Assurances et Olivia Borlée ont rappelé que le mois de mai prochain sera à nouveau celui de la "Marche Rose", qui entend inciter les Belges à marcher plus durant cette période afin de les encourager à changer leurs habitudes et à bouger plus au quotidien. (Belga)