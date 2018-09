Des manifestants venus des Pays-Bas et d'Allemagne attendus dimanche à Tihange

(Belga) Afin de placer le thème de la fermeture de Tihange 2 et Doel 3 à l'agenda des élections communales imminentes, un groupe d'activistes belges mais aussi venus des Pays-Bas et d'Allemagne se rendront dimanche à Tihange. Jean-Marc Nollet, chef de groupe Ecolo à la Chambre, s'exprimera et discutera avec des candidats du scrutin communal.

L'action est organisée par Greenpeace Belgique et Nucléaire Stop, notamment. Les manifestants se rendront en bateau à proximité de la centrale nucléaire. Jos Gulikers, président de l'association Stop Tihange Nederland (VSTN), un des organisateurs, attend la venue dimanche de quelque 150 personnes. "Nous affrétons deux bus depuis Aix et Maastricht et ils sont remplis", explique-t-il. "Par ailleurs, de nombreuses personnes, essentiellement venues de Belgique, rejoindront Tihange par leurs propres moyens." Une partie des manifestants prendront le bateau à 14h00 au départ de Huy en direction de Tihange. D'autres navettes auront lieu toute l'après-midi afin que chacun puisse voir la centrale de près. (Belga)