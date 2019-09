Des milliers d'Allemands défilent à vélo contre l'automobile

(Belga) Des milliers d'opposants aux voitures et à la pollution qu'elles engendrent ont défilé samedi à vélo à Francfort à l'occasion du salon international de l'automobile, signe que même en Allemagne l'automobile n'est plus une vache sacrée. Entre 15.000 et 25.000 manifestants, selon la police et les organisateurs, ont réclamé en début d'après-midi une "révolution des transports", point culminant de la contestation d'une ampleur inédite visant cette année le salon.

La plupart d'entre eux ont rallié le parc des expositions à vélo depuis plusieurs villes de la région, empruntant deux tronçons d'autoroutes fermés aux voitures pour l'occasion. "Le salon de l'automobile représente le siècle passé", explique Christoph Bautz, directeur du groupe Campact, qui a co-organisé la manifestation. "Nous voulons que l'avenir appartienne aux bus, aux trains et aux vélos -- on n'en veux plus de ces gros SUV et voitures qui consomment beaucoup!" La "génération climat" prend pour cible une branche fragilisée depuis l'éclatement en 2015 du scandale des moteurs diesel truqués chez Volkswagen, et le salon de Francfort cristallise les critiques adressées à ce secteur au moment où l'urgence climatique s'invite dans le débat public. Dès l'ouverture du salon à la presse mardi, Greenpeace avait lancé la contestation: une vingtaine de militants vêtus de vestes vertes ont gonflé à l'arrière d'un 4X4 un ballon noir géant avec l'inscription "CO2". Pour la visite de la chancelière Angela Merkel, le groupe a également manifesté jeudi sur les stands de Volkswagen et de BMW. Quelques centaines de personnes, selon une militante, devraient tenter dimanche de perturber le salon. L'attention des militants se reportera ensuite vers Berlin, où le gouvernement doit présenter le 20 septembre des mesures pour combattre le changement climatique. Une journée d'ores et déjà marquée par des appels à manifester dans de nombreuses villes allemandes. (Belga)