Des milliers de jeunes marchent à nouveau pour le climat à Bruxelles

Plusieurs milliers de lycéens et collégiens, francophones et flamands, ont manifesté jeudi à Bruxelles lors d'une nouvelle marche pour le climat dans une ambiance festive et un froid glacial, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Votre planète vous la voulez bleue ou saignante?", "Green is the new cool", "le climat est plus chaud que mon ex" proclamaient les pancartes des manifestants en marche derrière une grande banderole "Youth for climate".

Ces jeunes sèchent les cours tous les jeudis pour cette marche hebdomadaire, qui avait rassemblé la semaine dernière 35.000 personnes.

Pour cette 4e édition, certains manifestants se sont peinturluré le visage, d'autres ont mis des masques, symbole de la pollution.

Ils reprenaient le slogan - "what do we want ? Climate justice! When do we want it ? Now ! - lancé par l'une des figures du mouvement, la lycéenne Anuna De Wever.

Une autre manifestation dimanche pour la Marche européenne pour le Climat, rassemblant cette fois jeunes et adultes, avait mobilisé 70.000 personnes à Bruxelles, selon la police, une participation d'un niveau très élevé pour la capitale belge.