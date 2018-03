Des ONG craignent "un débat tronqué" sur la transition énergétique

Plusieurs ONG ont indiqué jeudi redouter "un débat tronqué" dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route énergétique pour la période 2019-2023, estimant qu'elle occulte la question de la sécurité nucléaire et qu'elle manque d'ambition.

Une consultation publique sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) se tiendra du 19 mars au 30 juin, alors que la France a, selon un récent avis du Conseil économique, social et environnemental, pris du retard dans la transition énergétique.

Ce débat interviendra "alors que le gouvernement a indiqué que l’objectif légal de réduction de la part du nucléaire à 50% en 2025 ne serait pas respecté et qu'EDF annonce ne prévoir aucune fermeture de réacteur nucléaire, hormis Fessenheim, avant 2029", regrettent France Nature Environnement, WWF, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace, le Réseau sortir du nucléaire, CLER et Réseau action climat.

Elles s'opposent aussi au fait que le gouvernement mette au débat deux scénarios prévoyant la fermeture de 9 ou 16 réacteurs nucléaires mais qu'il ait écarté deux autres pistes où les fermetures auraient concerné 52 réacteurs.

Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a demandé à EDF d'élaborer son propre scénario pour la PPE et a indiqué qu'il ne comptait "pas brutaliser EDF" pour sortir du nucléaire.

"Le gouvernement ne met pas les vrais débats autour de la table, on va le faire", a indiqué Anne Bringault, de l'ONG CLER, lors d'une conférence de presse.

Les ONG ont présenté une série de propositions: rénover massivement les logements privés, améliorer les économies d'énergie sur les équipements domestiques, réduire le trafic routier, fermer les centrales à charbon comme prévu par le gouvernement d'ici 2021, renforcer les énergies renouvelables, dont 15% portées par les citoyens et les collectivités d'ici 2030 et réduire drastiquement la part du nucléaire. "Le nombre des réacteurs à fermer devra être inscrit dans la PPE", insiste leur texte.

Les ONG comptent profiter du débat public pour porter leurs propositions.