TEMPÊTE sur la Mer du Nord jeudi: toute la Belgique sera frappée par de fortes rafales

Les rafales pourront atteindre mercredi 80 à 85 km/ h le long du littoral, avertit mardi soir l'Institut royal météorologique (IRM). Une dépression de tempête passera jeudi sur la Mer du Nord et entraînera des rafales de 80 à 100 km/h sur tout le pays mercredi en fin de nuit et jeudi matin.

Les rafales sont particulièrement attendues jeudi entre 4h00 et 10h00, précise l'IRM. Avec ces vents forts, il sera par exemple difficile de maintenir un parapluie en rue, les grosses branches d'arbre s'agiteront - mais sans dommage - tandis que des arbustes pourront être renversés, illustre l'IRM.

Des dégâts mineurs pourront aussi être occasionnés aux cheminées et habitations, notamment par le glissement de tuiles.



À Bruxelles, l'accès au Bois de la Cambre sera interdit mercredi soir à partir de 22h et jusqu'à nouvel ordre, a indiqué mercredi matin le cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. En province de Liège, les parcs publics et rues bordées d'arbres de Huy seront fermés dès mercredi après-midi, ont annoncé les autorités.

Jeudi également, la province de Luxembourg sera en alerte jaune toute la nuit et toute la journée concernant les précipitations. De très fortes pluies sont prévues; soit des averses fréquentes ou très intenses, soit des pluies très abondantes et incessantes sur des vastes régions.

Ces conditions météorologiques peuvent donner lieu à des problèmes locaux causés par l'eau ou à des débordements d'eau sur des vastes étendues, ajoute l'IRM. Enfin, des conditions glissantes sont attendues de ce mardi soir à mercredi après-midi en provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Une accumulation de plusieurs centimètres de neige sera possible. (Belga)