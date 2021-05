Des riverains de Montignies-sur-Sambre impressionnés par un essaim d'abeilles: comment faut-il réagir face à ce phénomène?

En cette saison printanière, les abeilles sont de sortie pour rechercher des ruches plus grandes. C'est ce qu'on appelle l’essaimage, un processus de division de la population d'une ruche en deux. L'essaim se déplace en formant une boule très caractéristique, le temps de trouver un abri favorable à la construction d'une nouvelle ruche. C'est un phénomène qui fait partie du cycle naturel de la vie des abeilles. Néanmoins, un essaim peut surprendre, du fait de son emplacement.

Des riverains de Montignies-sur-Sambre nous ont contactés pour nous faire part de leur étonnement face à un nombre important d'abeilles dans la rue. "J'avais été voir ma mère dans la maison de repos Raoul Hicguet. Quand je suis sorti, la rue était remplie d'abeilles. On a du courir tellement la rue était envahie", confie l'un d'eux. "C'était partout sur les murs. ça volait dans la rue, sur les voitures,... J'en avais même sur les cheveux", s'exclame un autre riverain.

Arrivée sur place, une équipe RTL info constate qu'une partie de l’essaim s’était déjà déplacée. Pour intervenir correctement, un apiculteur est contacté par nos soins. Celui-ci utilise un procédé par aspiration. "Il y avait 3000 abeilles qui ont été aspirées en un temps record. Pour un essaim de 5000 abeilles, il faut compter une dizaine de minutes", explique Luc Baudoux, apiculteur et président de la section royale apicole de Chatelet et des environs. Ce procédé, non-menaçant pour les abeilles, a suscité l’admiration du voisinage. "C'est la première fois que je vois ça et je suis très surpris de ce système", s'étonne l'un d'eux.

L'apiculteur rappelle par ailleurs que l’essaimage se produit lorsque les abeilles sont trop nombreuses au sein d’une ruche. "Il s'agit d'un phénomène tout à fait naturel constaté dans les ruches. A cause de la surpopulation, les abeilles font une cellule d'essaimage et elles s'en vont avec une partie de la population", nous apprend Luc Baudoux.

Ce phénomène est légèrement en retard par rapport aux autres années à cause du mauvais temps. A la moindre éclaircie, les abeilles en profitent, ce qui sollicite beaucoup les apiculteurs. "C'est ma deuxième intervention aujourd'hui et lundi, j'ai eu trois interventions sur mon propre rucher", précise-t-il. Si vous êtes confrontés à un essaim, les pompiers ne pourront pas intervenir car les abeilles sont protégées. Ils peuvent néanmoins vous fournir les coordonnées d’apiculteurs dans votre région.