Des scientifiques découvrent la plus grosse plante du monde en Australie

(Belga) Des scientifiques ont découvert la plus grosse plante du monde sur la côte ouest de l'Australie, ressort-il d'une étude publiée mercredi dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B.

La plante, une algue nommée 'Posidonia australis', s'étend sur pas moins de 180 kilomètres et couvre une superficie d'environ 200 kilomètres carrés, soit près de 40 kilomètres carrés en plus que la Région bruxelloise. Elle a été découverte dans les eaux de la "Shark Bay" à 800 kilomètres au nord de Perth par les chercheurs de la University of Western Australia (UWA) et de la Flinders University. Au départ, les scientifiques cherchaient à savoir combien de plantes différentes poussaient dans le fond-marin de la baie. À leur étonnement, des tests génétiques ont permis de déterminer que la flore appartenait à une seule et même plante, vieille de 4.500 ans. (Belga)