Deux nouvelles études rendues publiques par la Nasa permettent d'affirmer qu'il y aurait plus d'eau que prévu sur la Lune. Cachée sous forme de glace dans des micro-cratères à l'ombre sur la Lune, cette réserve d'eau pourrait notamment servir à ravitailler les astronautes lors de futures missions.

Grâce à un télescope infrarouge, des chercheurs ont pu déterminer qu'il y aurait, à la surface de la Lune, plus de 60 millions de tonnes de glace d'eau. "Le télescope a enfin pu détecter cette présence de molécules d'eau dans des zones très très froides. Cette molécule est piégée sous forme de glace dans les cratères du pôle nord et du pôle sud, là où la lumière du soleil n'est jamais arrivée", éclaire Pierre-Emmanuel Paulis, spécialiste de l'espace et enseignant à l'Euro Space Center.

Autre certitude, la formule chimique de l'eau H2O est bien présente sur la Lune. Elle aurait donc la même origine que l'eau présente sur Terre. "Cette eau sur la Lune est arrivée par le bombardement incessant de météorites, il y a des milliards d'années", souligne le spécialiste.

Cette présence d'eau est très très prometteuse

Reste à savoir comment extraire cette eau car celle-ci représenterait une source potentielle pour de futures missions spatiales."Nous ne savons pas encore comment extraire l'eau de la Lune. C'est pourquoi nous enverrons à bord des instruments robotiques", indique Paul Hertz, directeur de la division d'astrophysique de la Nasa.

"Cette présence d'eau est très très prometteuse pour le prochain retour de l'Homme sur la Lune et l'envoi d'hommes sur Mars puisque si les astronautes pourront la trouver sur place, ils ne devront pas l'emporter avec eux", assure Pierre-Emmanuel Paulis, spécialiste de l'espace et enseignant à l'Euro Space Center.

Pour les voyages vers Mars qui durent 6 mois, la Lune pourrait ainsi devenir une sorte de station-service où les astronautes pourront se ravitailler en eau.

