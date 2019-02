Deux records mensuels de température, c'est "assez exceptionnel", selon David Dehenauw

(Belga) Le mercure a grimpé jusque 20,2°C à Uccle ce mardi. Le record a dès lors été battu tant au niveau journalier que mensuel deux jours d'affilée puisque lundi affichait également une température encore jamais enregistrée pour un mois de février. C'est "assez exceptionnel. Je n'arrive pas à me rappeler quand c'est déjà arrivé. Ce n'est certainement pas une situation qui arrive souvent", a indiqué le météorologue de l'Institut royal météorologique (IRM), David Dehenauw.

Le record journalier pour un 26 février avait déjà été battu à 11h00, avec 16,2°C à Uccle. Le précédent record datait de 1922, avec 15,7°C. On parle également d'un deuxième record mensuel. Lundi, la journée la plus chaude jamais enregistrée un 25 février depuis le début des mesures en 1901, a été enregistrée à Uccle avec 18,8°C mais mardi, le mercure est monté encore plus haut, à 20,2°C. Jusque lundi, la température la plus haute observée au deuxième mois de l'année datait du 28 février 1960 lorsqu'une température de 18,7°C avait été mesurée. Mercredi, le record journalier du 27 février pourrait également être battu (17,3°C en 1959). "Nous attendons des températures maximales entre 17°C et 18°C, ce qui est donc parfaitement possible", explique M. Dehenauw.