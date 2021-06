Disparition mystérieuse de pigeons: le champ magnétique terrestre en cause?

(c) Alertez-nous - RTL INFO

"J'ai peut-être la réponse à votre question. C'est du peut-être au changement magnétique de la planète", nous a suggéré Bernard, via le bouton orange Alertez-nous, après avoir vu notre reportage de jeudi sur la disparition inexpliquée d'un grand nombre de pigeons voyageurs de colombophiles belges.

On sait que les pigeons ont la capacité, à l'instar des oiseaux migrateurs, de se repérer dans l'espace grâce au champ magnétique terrestre (magnétoréception). Combinée à d'autres aptitudes (repérer des endroits au sol, tenir compte de la position du soleil, peut-être le sens olfactif), elle leur permet de s'orienter, un peu comme s'ils avaient une boussole interne, parfois sur des milliers kilomètres, permettant aux colombophiles d'organiser des concours de vol entre des villes de pays différents.

L'hypothèse de Bernard Bernard, qui nous a soumis le lien d'un article consacré à l'inversion du champ magnétique terrestre, est fort probablement fausse.

Notre champ magnétique est très probablement créé par le "manteau" de la Terre, une sorte d'océan de métaux (principalement du fer et du nickel) en fusion qui circule autour d'un noyau solide. C'est lui qui, en étant conducteur d'électricité en mouvement, générerait le champ magnétique. Celui-ci est important puisqu'il nous protège de radiations venant du soleil et de plus loin dans l'univers. C'est aussi ce champ qui oriente l'aiguille de la boussole, nous permettant de nous diriger.

Grâce à l'étude de roches volcaniques du passé (dans lesquelles il y a des particules ferro-magnétiques qui prennent l'orientation du champ magnétique à ce moment-là et restent dans cette position quand la roche se durcit en refroidissant), les scientifiques ont constaté que ce champ magnétique variait d'intensité et de position au cours du temps, allant jusqu'à s'inverser, c'est-à-dire que le nord devient le sud et le sud devient le nord.

La dernière inversion du champ magnétique s'est produite il y a environ 780.000 ans. Quand surviendra la prochaine ? Impossible de le savoir car les changements du champ magnétique sont très variables mais en tout cas cela se fait progressivement et pas comme ça en un mois ou une année. Il donc impossible qu'une inversion du champ magnétique soit à l'origine de la mystérieuse disparition des pigeons.

